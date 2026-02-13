Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
THY EuroLeague'de 28. hafta heyecanı kritik bir randevuya sahne oluyor. Fenerbahçe Beko, deplasmanda Panathinaikos ile kozlarını paylaşacak. Sarunas Jasikevicius yönetiminde yakaladığı 6 maçlık galibiyet serisiyle dikkat çeken sarı-lacivertliler, Atina'dan da zaferle dönerek üst sıralardaki iddiasını güçlendirmeyi amaçlıyor. Basketbolseverler ise dev karşılaşmanın yayın saati ve canlı yayın kanalına ilişkin detayları araştırıyor. İşte ayrıntılar...
EuroLeague’de haftanın en çarpıcı mücadelelerinden biri Yunanistan’da oynanacak. Form grafiğini yükselten Fenerbahçe Beko, güçlü rakibi Panathinaikos deplasmanında serisini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Jasikevicius’un öğrencileri zorlu atmosferde kazanarak çıkışını devam ettirmek isterken, karşılaşmanın ne zaman başlayacağı ve hangi kanalda ekranlara geleceği sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Detaylar haberimizde...
PANATHINAIKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Telekom Center'da oynanacak Panathinaikos AKTOR - Fenerbahçe Beko maçı, 13 Şubat 2026 Cuma akşamı saat 22.15'te başlayacak.
Mücadeleyi Carlos Peruga (İspanya), Milan Nedovic (Slovenya) ve Marcin Kowalski (Polonya) hakem üçlüsü yönetecek. Panathinaikos AKTOR - Fenerbahçe Beko maçı, S Sport şifreli kanalından canlı yayınlanacak.