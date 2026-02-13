EuroLeague’de haftanın en çarpıcı mücadelelerinden biri Yunanistan’da oynanacak. Form grafiğini yükselten Fenerbahçe Beko, güçlü rakibi Panathinaikos deplasmanında serisini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Jasikevicius’un öğrencileri zorlu atmosferde kazanarak çıkışını devam ettirmek isterken, karşılaşmanın ne zaman başlayacağı ve hangi kanalda ekranlara geleceği sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Detaylar haberimizde...