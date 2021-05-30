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Pandemi döneminde ilçe ilçe gezip, sokak hayvanlarını beslediler

Malatyalı hayvan sever İrem Mutlu, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte sokak hayvanlarını besliyor. Mutlu, babası, nişanlısı ve arkadaşıyla birlikte ilçelere giderek sokak hayvanlarına eliyle mama yediriyor.

Pandemi döneminde ilçe ilçe gezip, sokak hayvanlarını beslediler
İlçe ilçe gezip, sokak hayvanlarını beslediler
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HABERTURK.COM

Ferdi Durdu’nun haberine göre, tuttuğu evde sokak hayvanlarına bakan ve tedavi ettiren İrem Mutlu, dışarıdaki sokak hayvanlarını da unutmadı. Özellikle pandemi döneminde yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için harekete geçen Mutlu, gerek kent merkezinde gerekse de ilçelerde sokak hayvanlarını besledi. Babası Ahmet ve nişanlısı Kaan Mutlu’nun yanı sıra arkadaşı Buse Bayhan ile birlikte arabalarının bagajını kedi ve köpek mamalarıyla dolduran İrem Mutlu, sokak hayvanlarını elleriyle besledi.

Ailesi ve arkadaşıyla birlikte Yazıhan ilçesine gelen Mutlu, ilk önce sokak hayvanlarını tek tek severek, şefkat gösterdi, sonra onlara yiyecek verdi.

Mutlu, sokak hayvanlarının evlerinin önünde bulunmasından rahatsız olduklarını dile getiren vatandaşların söylediklerine karşılık vermezken, sokak hayvanları için elinden geleni yapacağını söyledi.

"SOKAK HAYVANLARINI DÜZENLİ BESLİYORUZ"

İrem Mutlu, pandemi döneminden buyana Malatya merkez ve ilçelerde sokak hayvanlarını düzenli olarak beslediklerini kaydetti.

Sokak hayvanlarının pandemi döneminde birçok yerin kapalı olması nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk yaşadıklarını ifade eden Mutlu, Doğa Koruma Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte sokak hayvanlarını beslemeye çıktıklarını söyledi.

Mutlu, güzel bir ekiple çalıştıklarını belirterek, “İyi ve başarılı bir ekibimiz var. Gidemediğimiz bölgelere arkadaşlarımızı yönlendiriyoruz. Hiçbir zaman zorlanmadılar. Ne zaman ‘gelin’ dediysek hemen geldiler. Sağ olsunlar bizi hiç yormadılar. Herkes canla başla elini taşın altına koydu” diye konuştu.

İrem Mutlu, ‘Sokak hayvanları için siz vatandaşlardan ne bekliyorsunuz?’ sorusuna, “Bize engel olmasınlar yeter. Birde yaz boyunca çöp kenarlarına temiz su koysunlar” cevabını verdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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