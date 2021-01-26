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Pandemi futbolda dev kulüpleri vurdu!

Deloitte'un raporuna göre, COVID-19 salgının etkisiyle 2020/2021 sezonu sonunda en yüksek gelire sahip 20 kulübün 2 milyar Euro’luk bir gelir kaybına uğrayacağını öngörüyor. En büyük kaybı ise en çok geliri olan Barcelona yaşıyor. Katalan ekibinin 840 milyon Euro olan gelirinin 715 milyon Euro'ya düştüğü belirtildi

KORONA DARBESİ! Son dakika: Pandemi futbolda dev kulüpleri vurdu!

Deloitte, COVID-19’un yarattığı ekonomik ve sosyal yıkım ortamının 2019/20 sezonunda dünya futbolunda en yüksek gelirleri yaratan kulüpleri mercek altına alındı. Rapora göre, en yüksek gelire sahip 20 kulübün 2020/21 sezonu sonunda gelir kayıpları 2 milyar Euro’yu aşacak.

Rapor, gelirlerdeki düşüşü, ötelenmelerden kaynaklı ve tamamen kaybolan gelirlerden kaynaklı (özellikle maç günü gelirleri ve ayrıca naklen yayıncılara verilen indirimler) olarak iki temel faktörle açıklıyor. Söz konusu ötelenmelerin etkisi ele alındığında, birçok kulübün 2020’de sona eren mali yıla ait gelirlerinin aşağı yukarı dörtte birlik kısmının 2021’de sona eren mali yıla kaydığını; dolayısıyla 2021’in bir çeyreklik ekstra geliri kapsadığı görülüyor.

Dünyadaki liglerin devam eden sezonla ilgili olarak salgına karşı maçları ertelemeden ligleri farklı sıralama metotları kullanarak sonlandırmaya ve tamamen iptale kadar uzanan farklı reaksiyonlar gösterdiğinin altı çizilen raporda, izleyicilerin güvenli ve sağlıklı bir şekilde yeniden stadlara dönüş yapabilmesi şu an dünya futbolunun en öncelikli gündem maddeleri arasında olduğuna dikkat çekildi. Maç günü gelirleri kulüplerin iş modellerinin ayrılmaz bir parçası olmakla kalmayıp, farklı gelir yaratıcı kalemlerin de tetikleyicileri. Kulüplerin seyirciden yoksun kalmanın esas etkisini önümüzdeki sene daha çok hissedeceği belirtildi. Bu etkinin boyutuysa, seyircilerin statlara tekrar ne zaman döneceğine bağlı olacak.

PARA LİGİ'NİN ZİRVESİNDE YİNE BARCELONA VAR

FC Barcelona 715,1 milyon Euro’luk geliri ile geçen sene olduğu gibi Para Ligi’nde en üst sırada yer aldı. Onu 714,9 milyon Euro’luk gelir yaratan Real Madrid takip etti. İkili arasındaki 200 bin Euro’luk fark, Para Ligi tarihi boyunca ilk iki sırada yer alan kulüpler arasında oluşmuş en küçük fark olarak dikkat çekiyor.

2019 yılında 840 milyon Euro rekor gelir ile 800 milyon eşiğini ilk geçen kulüp olarak rekor kıran FC Barcelona, bu sefer tüm Para Ligi kulüpleri içerisinde mutlak değer olarak en büyük gelir düşüşünü yaşayan kulüp oldu.

Real Madrid’in gelirlerde yaşadığı azalma daha düşük gerçekleşti. Kulüp, önemli iş ortaklıklarının süresini uzatarak ve bazı gelir yaratıcı aktiviteleri kendi bünyesine taşıyarak ticari gelirlerinde 28,1 milyon Euro tutarında bir artış sağladı, bu da eflatun beyazlıların diğer iki gelir kalemindeki düşüşü bir nebze olsun hafifletti.

Bayern Münih bu sene üçüncü sıraya yükseldi (634,1 milyon Euro). İlk 10 kulüp arasındaki en düşük gelir kaybını (yüzde 4) yaşayan Alman devi, 2020 yılına ait tüm ulusal naklen yayın gelirlerinin Bundesliga’nın daha erken tamamlanması sonucu mali tablolarına dahil olmasından faydalandı. Bayern, Şampiyonlar Ligi’ni, Bundesliga’da Şampiyonluğu, Almanya Kupası’nı (DFB Pokal) ve son olarak da UEFA Süper Kupası'nı kazanarak unutulmaz bir sezon yaşadı.

580,4 milyon Euro gelirle sezonu tamamlayan Manchester United’ın, gelirlerindeki 131,1 milyon Euro’luk düşüş (yüzde 19) takımın dördüncü sıraya gerilemesine sebep oldu. Bu seneki Para Ligi’ndeki en büyük düşüşü yaşayan kulüp olan Kırmızı Şeytanlar, hem 2019/2020 Şampiyonlar Ligi’ne katılmamış olmanın, hem de maç günü gelirlerinden mahrum kalmanın ve naklen yayın gelirlerindeki indirim ve ertelemelerin faturasını ödediler.

LIVERPOOL UZUN ZAMAN SONRA İLK 5'TE

Liverpool 2001/2002’den beri ilk kez sıralamada ilk beşe girdi. Kırmızı beyazlıların son birkaç yıldır istikrarlı bir şekilde devam eden sportif başarıları finansal başarısına da yansıyor. Manchester City (6.),Paris Saint-Germain (7.),Chelsea (8.),Tottenham Hotspur (9.) ve Juventus (10.) ilk 10’da yer alan diğer kulüpler.

İlk 20’deki kulüplerin 18’i geçen sene de listede yer alan kulüpler. 15. sıradaki FC Zenit ve 20. sıradaki Eintracht Frankfurt, AS Roma ile West Ham United’ın yerlerini aldılar. Zenit’in 2019/2020 Şampiyonlar Ligi’ne katılımı ve mali yılının 31 Aralık 2019 olması sebebiyle sezon gelirlerinin pandemiden minimum etkilenmesi, kulüp açısından başlıca olumlu etkenlerdi.

Para Ligi’nde ilk 20’de yer edinen kulüplerden sadece ikisi bir önceki seneye göre gelirlerinde artış yaşadılar: FC Zenit ve Everton. Çok küçük bir artış ile 212 milyon Euro’luk gelire ulaşan ve 17. sırada yer alan Everton, ticari gelirlerini iki katından fazla arttırdığı bir sezonu geride bıraktı. Bu aynı zamanda tüm Para Ligi kulüpleri arasında en büyük ticari gelir artışı olarak (yüzde 104) dikkate çekti.

TÜRK KULÜPLERİ LİSTEDE YOK

İkinci sene üst üste, hiçbir Türk kulübü Deloitte Futbol Para Ligi’nde yer alamadı. Listede en son kendine yer bulan Türk kulübü, 2019 yılında 26. sırada yer alan Beşiktaş olmuştu. Son 10 sezonda İstanbul’un üç büyükleri, sekiz kez Para Ligi’nde ilk 30 kulüp içerisinde yer alarak ülkemizi temsil ettiler (Galatasaray beş, Fenerbahçe iki ve Beşiktaş bir kez).

Sıra (Geçen Seneki Sıra)

Kulüp

2019/20 Gelirleri (Milyon Euro) (2018/19 Gelirleri)

1 (1)

FC Barcelona

715,1 (840,8)

2 (2)

Real Madrid

714,9 (757,3)

3 (4)

Bayern Munich

634,1 (660,1)

4 (3)

Manchester United

580,4 (711,5)

5 (7)

Liverpool

558,6 (604,7)

6 (6)

Manchester City

549,2 (610,6)

7 (5)

Paris Saint-Germain

540,6 (635,9)

8 (9)

Chelsea

469,7 (513,1)

9 (8)

Tottenham Hotspur

445,7 (521,1)

10 (10)

Juventus

397,9 (459,7)

11 (11)

Arsenal

388 (445,2)

12 (12)

Borussia Dortmund

365,7 (371,7)

13 (13)

Atlético de Madrid

331,8 (367,6)

14 (14)

Internazionale

291,5 (364,6)

15 (28)

FC Zenit

236,5 (180,4)

16 (15)

Schalke 04

222,8 (324,8)

17 (19)

Everton

212 (210,5)

18 (17)

Olympique Lyonnais

180,7 (220,9)

19 (20)

Napoli

176,3 (207,4)

20 (27)

Eintracht Frankfurt

174 (182,2)

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