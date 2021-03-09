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Pandemi start-up’lara nasıl yansıdı?

Pandemi girişimcilik dünyasını nasıl etkiledi? Bu yıl hangi alanların yıldızı parlayacak? Yatırım çekmek isteyen start-up’lar nelere dikkat etmeli? Unicorn olmak isteyen Türk start-up’ları nasıl bir yol izlemeli? Start-up dünyasındaki son trendleri değerlendiren Türk Telekom İş Geliştirme ve Yeni Girişimler Direktörü Muhammed Özhan, ekosistemde en çok merak edilen soruları yanıtladı.

Pandemi start-up’lara nasıl yansıdı? Haberler
2021’de yatırımı bu iki alan çekecek
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HABERTURK.COM

Türkiye'deki girişimcilik ekosistemin belirli alanlarda çok agresif bir büyüme trendinde olduğunu belirten Türk Telekom İş Geliştirme ve Yeni Girişimler Direktörü Muhammed Özhan, “Burada temel sorun büyüme hikayenizin dünyada nereye oturduğu. Bizim şu ana kadar öne çıkan başarılı örneklerimize baktığımızda, bunların dünyaya bir şeyler sunduğunu görüyoruz, Peak Games ve Gram games gibi örneklerde olduğu gibi. Yani hikaye sadece Türkiye’de kalmıyor, dünyada bir anlam yaratıyorsa, değer yarattığını görüyoruz” dedi.

Türk Telekom İş Geliştirme ve Yeni Girişimler Direktörü Muhammed Özhan, start-up ekosisteminde öne çıkan trendleri ve bu alandaki girişimcilerin dikkat etmesi gereken konuları Habertürk'ten Necdet Çalışkan'a değerlendirdi.

“Değer” yaratabilen start-up’ların yatırım çekme konusunda bir sıkıntı yaşamadığına değinen Özhan, “Türkiye’de girişim ekosistemi için ciddi bir para bolluğu var şu anda ve bunlar hikayesi olan doğru start-up’ları arıyorlar. Ama bunun için girişimcilerin değer yaratabilecek, tekrar olmayan işlere odaklanması gerekiyor. 1. Kural, ‘Bir hikayem var mı? Bunu yurtdışında satabilir miyim?’ olmalı. Bunu sağladıktan sonra zaten bir çok şey beraberinde geliyor. ‘Nasıl yatırım alabiliriz?’ sorusundan çok, ‘Nasıl farklılaşabiliriz?’ sorusu sorulmalı. Para bulmakta sorun yok, sen yeter ki güzel bir hikaye yarat…. Siz bir değer yaratamazsanız, bu girişiminizin sürdürülebilir olacağını düşünmeyin…” diye konuştu.

‘GENÇLER BU İKİ ALANA YOĞUNLAŞMALI’

Pandemi sürecinin start-up ekosistemine olan yansımasını da değerlendiren Muhammed Özhan, şunları söyledi:

“Şu anda girişimcilik sektöründe iki alan öncelikli hale gelmiş durumda: biri fintech, ikincisi de sağlık. Bu trend hem dünyada hem de Türkiye’de bu doğrultuda. Sağlık alanında da yazılım ve özellikle de yapay zeka ile geliştirilen çözümler öne çıkıyor. Hatta yapay zeka sağlıkta çok ciddi devrimler yaratacak. Ben gençlerin, üniversitede okuyanların yerinde olsam bu alana yoğunlaşırım. Pandeminin şöyle bir etkisinin de olduğunu söyleyebiliriz: dünyanın genelinde start-up’ların gündemi bir anda farklı hale geldi. Hatta pandemi start-up’lara yaradı diyebiliriz, birçok açıdan. Moderna da BionTech de bir start-up’tı sonuçta.”

‘PARA KONUSUNU UNUTUN…’

Türk Telekom İş Geliştirme ve Yeni Girişimler Direktörü Muhammed Özhan, girişimcilere şu tavsiyede bulundu: “Birincisi para konusunu unutun. Para bir şekilde gelir. Siz, ‘Fikriniz ne kadar iyi? Hikayenizin farkı ne? Çözüm, doğru çözüm mü? Ürününüz hazır mı? Ekip iyi mi?’... bu konulara odaklanın. Önemli olan fikrinizin değer yaratacak bir imkanının olması…”

START-UP’LARA TAHTAKALE’DE EĞİTİM VERİYOR

Türk Telekom olarak 8 yıl önce girişim hızlandırma programı PİLOT’u hayata geçirdiklerini aktaran Özhan, “Eminönü-Tahtakale’de bir merkez binamız var, girişimleri burada eğitimden geçiriyoruz. Tahtakale özel bir yer. Çünkü, Türkiye’de ticaretin köken olarak merkezi Tahtakale’dir” dedi.

GİRİŞİMCİ HIZLANDIRMA PROGRAMI PİLOT YURTDIŞINA AÇILIYOR

PİLOT’a yılda yaklaşık 1000 civarında başvuru geldiğini ve bunların mentörler tarafından değerlendirilerek, programa alınacak olan girişimlerin belirlendiğini belirten Özhan, “Seçilen girişimleri 12 haftalık bir programa sokuyoruz. Bu sene bütçemizi artırdık, 200 bin liralık bir destek veriyoruz. Mezun olan girişimlerden baştan herhangi bir hisse almıyoruz. Sadece şunu diyoruz: Size ilerde birileri gelip yatırım yaparsa, bizim de o hisse fiyatı üzerinden yatırım yapma hakkımız olsun. Bu sene programa katılacak olan girişimlerden bazılarını ABD’ye götüreceğiz. Orada da bir programdan geçireceğiz. Çünkü girişimlerin yurtdışı ayağı olmadan hikayelerinin bir noktaya gitme şansı az oluyor. Bu yüzden biz PİLOT’u uluslararası yapmak istiyoruz” diye konuştu.

‘TT VENTURES BU YIL 3 HANELİ RAKAMLARA ULAŞACAK’

8 yıllık süreçte yaklaşık 100’e yakın start-up’ın PİLOT’tan mezun olduğunu aktaran Türk Telekom İş Geliştirme ve Yeni Girişimler Direktörü Özhan, hem PİLOT hem de Türk Telekom’un girişim sermayesi şirketi Türk Telekom Ventures ile bu yılki hedefleri konusunda ise şunları söyledi:

“MentalUP, PİLOT’tan mezun olmuş start-up’lardan biri. TT Ventures olarak buna yatırım yaptık. MentapUP şimdi yeni bir yatırım turuna daha girecek. Buradaki hedefimiz ciddi bir değerleme rakamı ile çift haneli rakamları görmek. Yakın zamanda yine PİLOT programından mezun olmuş 2 start-up’a daha yatırım yapacağız. Hedefimiz PİLOT’tan mezun olan start-up’lara TT Ventures olarak da yatırım yapmak. Temel stratejimiz bu yönde. Hatta şimdi bu girişimleri uluslararası girişim sermayesi şirketlerinin de karşısına çıkarmak istiyoruz. Türkiye’nin dışına çıkmak isteyen start-up’lar PİLOT ve TT Ventures üzerinden yurtdışına açılma imkanı bulabilecekler. TT Ventures olarak bu yıl fonumuzu yaklaşık 5 kat artıracağız. 3 haneli rakamlara ulaşacağız. 2021 yılında bekletimiz, TT Ventures ile 5’in üzerinde yatırım yapmak. Bu yıl fintech, siber güvenlik ve sağlık teknolojileri alanlarına yatırım yapmayı düşünüyoruz.”

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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