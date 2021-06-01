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Pandemi tedbirleri 661 milyar TL’ye ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kovid – 19 ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerin ekonomik büyüklüğünün Mayıs 2021 itibarıyla 661 milyar liraya ulaştığını belirtirken, maliyet kalemlerini açıkladı. En büyük kalemi kullandırılan krediler oluşturuyor. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi

Pandemi tedbirleri 661 milyar TL’ye ulaştı
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ilk kez yayımladığı Kamu Maliyesi Raporu’nda Kovid – 19 kapsamında alınan tedbirlerin ekonomik büyüklüğüne ilişkin ayrıntılar da yer aldı. Rapora göre, salgının ekonomik etkilerinin azaltılması amacıyla Kovid – 19 ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerin ekonomik büyüklüğü Mayıs 2021 ayı itibarıyla toplam 661 milyar liraya ulaştı. Bu tutar, gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 11.7’sine karşılık geliyor. Bu yılın sonuna kadar uygulanacak tedbirlerin maliyetinin 94 milyar lira olacağı tahmin ediliyor. Böylece tedbirlerin toplam büyüklüğü 715.8 milyar liraya yükselecek.

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN 79.4 MİLYAR TL DESTEK SAĞLANDI

Salgın dönemindeki tedbirlerin merkezi yönetim bütçesine şimdiye kadar toplam maliyeti 79.4 milyar lira oldu. Bunun 16.9 milyarı ilaç, tıbbi malzeme ve sağlık personeli harcamalarından oluştu. Esnafa hibe ödemeleri için 4.6 milyar, sosyal destek programı için 4.4 milyar, tarımsal üretici ve esnafa verilen kredi faizi için 1.2 milyar lira harcandı. Kısa çalışma ve ücretsiz izin uygulaması dolayısıyla SGK’nın mahrum kaldığı prim açığını kapatmak için bütçeden 21.2 milyar lira ilave transfer yapıldı. Ayrıca vergi indirimi yoluyla 26.2 milyar liralık gelirden vazgeçilirken, vergi ve SGK prim ertelemelerinin finansman maliyeti de 4 milyar lira oldu.

İŞSİZLİK FONU’NDAN 53.1 MİLYAR LİRA HARCANDI

Pandemi döneminde mayıs ayına kadar İşsizlik Fonu’ndan 2 milyon 806 bin kişiye 10.3 milyar lira nakdi ücret (ücretsiz izin) desteği, 3 milyon 768 bin kişiye 32.9 milyar lira kısa çalışma ödeneği, 1 milyon 82 bin kişiye 5.9 milyar lira işsizlik ödeneği ve 4 milyar lira da normalleşme desteği verildi. Sosyal destek programı kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’ndan ise 4.2 milyar lira ödeme yapıldı.

EN BÜYÜK DESTEK KREDİ YOLUYLA YAPILDI

Pandemi döneminde kullandırılan ve ertelenen kredilerin büyüklüğü 524.3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bunun 315.1 milyarı 9 milyon 503 kişi ve işletmeye kullandırılan kredilerden, 139 milyarı kredi ertelemelerinden, 70.2 milyarı da 2 milyon 300 bin kişi ve işletmeye ait ertelenen vergi ve sosyal güvenlik primlerinden oluşuyor.

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