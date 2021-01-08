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Pandemide nostalji: Çocuk Radyo Tiyatrosu

Pandemi nedeniyle sosyal hayatları kısıtlanan, okullarından uzak kalan “Bizim Çocuklar” tiyatro ekibi, televizyonun olmadığı dönemlerde severek takip edilen radyo tiyatrosunu günümüze taşıdı. “Bizim Çocuklar” tiyatro ekibi Kral Çıplak masalına sesleriyle, yeni nesil radyo deneyimi podcast formatında hayat verdi.

Pandemide nostalji: Çocuk Radyo Tiyatrosu

Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nin (HKÇKM) düzenlediği “Çocukça Tiyatro” atölyesinde tiyatro eğitimi alan “Bizim Çocuklar” tiyatro ekibi, pandemi sürecinde diğer bütün çocuklar gibi eğitimlerinden ve sosyal hayatlarından fedakarlıkta bulundu.

Evde kalan ve sınırlı saatlerde dışarı çıkabilen çocuklar, öğrendiklerini unutmamak ve bu süreci üretken bir şekilde geçirmek için radyo tiyatrosunu araştırmaya ve yeni nesil uygulamalarla birleştirmeye karar verdi. Online olarak sürdürdükleri tiyatro eğitimlerini, “Kral Çıplak” oyunu ile podcast formatına taşıdı. “Bizim Çocuklar” ekibinin Kral Çıplak, Hansel ve Gretel, Keloğlan gibi masalların uyarlamaları Spotify’dan dinlenebiliyor.

“Bizim Çocuklar” tiyatro ekibinin eğitmenlerden Uğur Cabiroğlu ve Can Yılmaz, yaptıkları araştırmalara göre bu projenin Türkiye’de yapılan ilk çocuk radyo tiyatrosu oyunu olduğunu ifade etti.

Radyo tiyatrosu fikrinin ortaya çıkışını anlatan Uğur Cabiroğlu, “Tiyatro sahne sanatıdır, ama zorunluluktan online olarak yapıyoruz. Bu süreçte 17 çocuğu 4 saat oturtarak nasıl tutabiliriz, onların enerjisini nasıl atabiliriz diye düşünürken okumalar yaptırdık. Okumalarda duygu, tonlama çalıştırdık. Sonra aklımıza radyo tiyatrosu geldi.” dedi. Çocukların bu süreçte çok sıkıldığının altını çizen Can Yılmaz da “Biz çocuklara radyo tiyatrosunu dinlettiğimizde aslında ne olduğunu hiç bilmiyorlardı ama podcast diye bir şey biliyorlardı. Bunu çocuklar hayal gücü ve düşünceleriyle birleştirdiler. Bizler de çocukların üstündeki bu yükü atmak istedik. Çünkü günde sadece 4 saat dışarı çıkabiliyorlar ve bunu çok uzun süredir yaşıyorlar. Onlara da çok faydalı olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Bizim Çocuklar” tiyatro ekibinin hazırladığı radyo tiyatrosu eserleri Hansel ve Gretel, Keloğlan gibi bilinen masallarla devam edecek.

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