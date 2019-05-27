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Pangea Kitaplığı’nın ilk kitabı çıktı

İthaki Yayınları'nın Türkçe edebiyatın alternatif türlerini bir araya getirmeyi hedeflediği Pangea Kitaplığı’nın ilk kitabı 'Istrancalı Abdülharis Paşa' oldu

Pangea Kitaplığı

Bilimkurgu, fantastik, korku ve polisiye gibi türlerin Türkiye’de okurla tanışmasında lokomotif görevi üstlenen İthaki Yayınları, şimdi 'Pangea Kitaplığı'yla yerli spekülatif kurgu eserleri okura sunmak için yola çıktı.

Yerli bilimkurguyu, fantastiği, korkuyu, polisiyeyi ve alt türlerini, bu alanlara yön veren yazarlar ve yeni kalemler aracılığıyla okurla buluşturacak olan Pangea Kitaplığı’nın ilk kitabı; 'Istrancalı Abdülharis Paşa' oldu.

İlk romanı 'Yedikuleli Mansur'la hatırı sayılır bir okur kitlesine ulaşan Kırım kökenli korku yazarı Mehmet Berk Yaltırık’ın kitabı 'Istrancalı Abdülharis Paşa' 17. yüzyıldan günümüze tarihi kurguyla korkuyu harmanlıyor.

Mehmet Berk Yaltırık
Mehmet Berk Yaltırık

KİTABIN KONUSU: Bir ailenin ve bir ismin peşine düşen genç bir araştırmacı, kendini bir anda asilerin, eşkıyaların, haramilerin, haydutların, ayanların ve komitacıların arasında, zaferlerin ve bozgunların hengâmesinde, soygun masallarının ve kocakarı hikâyelerinin ortasında buluverir. Tarihle başlayan yolculuğu, ruhunun ve Istrancaların kuytularına sapmışken korkulu Balkan rivayetleriyle giriştiği amansız boğuşma nasıl nihayete erecektir?
Hırsının kölesi derebeylerinin, geceleri dolaşıp kapıyı pencereyi tırmalayan şeylerin, insan suretli canavarların, efsaneyle hakikatin birbirine karışıp tarihin sisler ardında gömüldüğü bu roman, kâh kanlı baskınlara tutularak kâh geleneklerin kamçısı altında Balkan tarihine ve insan ruhunun derinliklerine uzanan karanlık bir araştırmanın serüveni. “Istrancalı Abdülharis Paşa”, zamanın yavaş aktığı bir coğrafyada ürpertili bir arayışın romanı…

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