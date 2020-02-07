Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan virüsün sebebi pangolin olabilir iddiasıyla Pangoli nedir? Pangolininin özellikleri nelerdir? gibi sorular merak ediliyor. Vücutları, kiremit gibi dizilmiş büyük keratin pullar sebebiyle, kozalaksı görünümde olan pangolinler, genelde geceleri görünür gündüzleri ise mağaralarda saklanırlar. Peki, pangolin nedir, pangolin özellikler neler? İşte, pangoline dair tüm bilgiler...

PANGOLİN NEDİR?

Pangolinler veya pullu karınca yiyenler, Pholidota memelileridir. Mevcut bir aile olan Manidae'nin üç cinsi vardır: Asya'da yaşayan dört türden oluşan Manis; Afrika'da yaşayan iki türden oluşan Phataginus; ve Afrika'da yaşayan iki türden oluşan Smutsia. Bu türlerin boyutları 30 ila 100 cm (12 ila 39 inç) arasında değişir. Soyu tükenmiş pangolin türleri de bilinmektedir.

Pangolinler, ciltlerini kaplayan büyük, koruyucu keratin pullarına sahiptir; bu özelliğe sahip tek bilinen memelilerdir. Türlere bağlı olarak içi boş ağaçlarda veya yuvalarda yaşarlar. Pangolinler gecedir ve diyetleri esas olarak uzun dillerini kullanarak yakaladıkları karıncalar ve termitlerden oluşur. Yalnız hayvanlar olma eğilimindedirler, sadece iki yıl boyunca yetiştirilen bir ila üç yavrudan bir çöp üretmek ve çiftleştirmek için buluşurlar.

Pangolinler, kaçak avlanma (etleri ve pulları için) ve doğal yaşam alanlarının ağır ormansızlaşmasıyla tehdit edilir ve dünyadaki en çok ticareti yapılan memelilerdir. Ocak 2020 itibariyle, sekiz pangolin türünden üçü nesli tükenmekte olan olarak listelenmiştir, üçü (Phataginus tricuspis, Manis crassicaudata ve Smutsia gigantea) nesli tükenmekte ve iki olarak listelenmektedir. tetradactyla ve Smutsia temminckii),Uluslararası Doğayı Koruma Birliği Kırmızı Tehdit Altındaki Türler Listesi'nde savunmasız olarak listelenmiştir.



PANGOLİNİN ÖZELLİKLERİ

Sandslash ve Sandshrew, görünüşleri pangollerden esinlenen iki Pokemon karakteridir. Görünüşleri çok benzer, tırtıklı üst kısımlarını ve çıplak underparts’ı ve ağzını kontrol etmeniz yeterlidir.

Bütün gün uyumaya ve bütün gece parti yapmayı seven bir insan mısınız? Garip bir durumda yakalandıysanız, ya da yalnız yaşam fikrini seven birini saklamaktan hoşlanan biri misiniz? Evet ise, o zaman muhtemelen bir pangolinlisin. Espriler ayrı, pangolinler öyle. Onlar gece gündüzlü yalnız memelilerdir.

Ağaçların üzerinde asılı ve kendi dünyalarında kıvrılmayı seviyorlar. Belki ilk kez pangolin ismini duyuyorsunuz ya da belki bildiğiniz tek şey bir hayvana atıfta bulunmasıdır. Kesin olmak gerekirse, bir denizci veya armadillo benzeyen bir memelidir. Ancak son araştırmalar bunun çitalara ve dev pandalara daha çok yakın olduğunu söylüyor. Vücutlarında ve kuyruklarında, enginarlara benzeyen ölçekler örtüşüyor.

CORONO VİRİSÜ NEDİR?

Coronavirinae aile içinde Coronaviridae sırayla, Nidovirales .Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2019-nCoV olarak adlandırılan ve aynı zamanda Wuhan koronavirüsü, Wuhan deniz ürünleri pazarı zatürre virüsü ve Wuhan zatürresi olarak da bilinen ve pozitif duyumlu ve tek iplikçikli RNA koronavirüsü olan yeni koronavirüs, ilk olarak 2019'da bildirildi. Virüs, 2019-2020 Wuhan zatürre salgını sırasında zatürre olan bir hastada, pozitif bir örnek üzerinde yapılan nükleik asit testinden sonra genomik olarak dizildi.

Ocak 2020'de, salgını araştıran sağlık komisyonu ekibi başkanı Zhong Nanshan'a göre Çin'in Guangdong eyaleti'nde, insandan insana bulaşma doğrulandı. Şu anda yeni virüs için spesifik bir tedavi mevcut değildir, ancak mevcut anti-virallerin kullanılabilme ihtimali olabilir. Virüs Bangkok, Tokyo, Güney Kore, Pekin, Şangay, Guangdong, Hong Kong, Vietnam, Tayvan ve Singapur'a yayıldı. 6 ölüm ve 219 bilinen vaka vardır.

CORONO VİRİSÜ NEDEN OLUR?

Virüs, son olarak ABD'nin Washington eyaletindeki bir kişide tespit edildi. Çin ziyareti sonrasında hastalandığı belirtilen kişinin Wuhan'da görülen koronavirüsün aynısını taşıdığı belirtildi. Tedavi altına alınan hastanın durumunun ağır olduğu kaydedildi. Uzmanlar, başlangıçta yeni virüsün insanlara yalnızca hayvanlardan geçebileceğini söylemişti ancak gizemli hastalığa yol açan koronavirüsün insandan insana bulaşabildiği de kaydedildi.