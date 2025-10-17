Habertürk
        Papara'dan açıklama - İş-Yaşam Haberleri

        Papara'dan açıklama

        Papara, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) şirkete kayyım atanması sonrasında da yasa dışı bahis sitelerine para akışının devam ettiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "Halihazırda Papara, çok sıkı bir denetim ve kontrol mekanizması altında faaliyetlerini sürdürmekte, şüpheli görülen hesaplar düzenli olarak ilgili kurumlara bildirilmekte, yasa dışı bahisle mücadeleye yönelik teknik ve idari önlemler titizlikle uygulanmaktadır. Şirketimizi ve yasa dışı bahisle mücadelede büyük gayret ve kararlılık gösteren kişi ve kurumları hedef alan bu tür haberlere itibar edilmemesini rica ederiz" ifadeleri yer aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 17:36 Güncelleme: 17.10.2025 - 17:37
        Papara, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) şirkete kayyım atanması sonrasında da yasa dışı bahis sitelerine para akışının devam ettiği iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Daha önceki açıklamalarımızda da belirtilediği üzere, Papara Elektronik Para A.Ş. (Papara), 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili tüm mevzuat uyarınca faaliyet gösteren bir finansal ödeme kuruluşudur.

        Papara diğer tüm ödeme ve finansal kuruluşlar gibi, sistemin güvenli bir şekilde işletilmesini sağlamak ve yasa dışı işlemleri tespit ederek bunları ilgili kurumlara bildirmekle yükümlüdür.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında şirketimize TMSF kayyım olarak atanmış ve yeni yönetim kurulu oluşturulmuştur. Bu süreçte, şüpheli işlemlerin tespit edilebilmesini teminen mevzuatına tabi olduğumuz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından şirketimizin işlemlerine geçici limitler getirilmiştir.

        Eş zamanlı olarak, yeni yönetim tarafından Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) talimat ve koordinasyonu ile yapılan incelemeler kapsamında şüpheli olduğu tespit edilen hesaplara da geçici bloke uygulanmıştır. Bu incelemelerin tamamlanmasının ardından, yasa dışı bahisle ilişkili olduğu tespit edilen hesaplar MASAK'a bildirilmiş ve diğer müşteriler için işlem limitleri kaldırılmıştır.

        Halihazırda Papara, çok sıkı bir denetim ve kontrol mekanizması altında faaliyetlerini sürdürmekte, şüpheli görülen hesaplar düzenli olarak ilgili kurumlara bildirilmekte, yasa dışı bahisle mücadeleye yönelik teknik ve idari önlemler titizlikle uygulanmaktadır. Şirketimizi ve yasa dışı bahisle mücadelede büyük gayret ve kararlılık gösteren kişi ve kurumları hedef alan bu tür haberlere itibar edilmemesini rica ederiz."

