Papara'dan açıklama

Papara, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) şirkete kayyım atanması sonrasında da yasa dışı bahis sitelerine para akışının devam ettiği iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Daha önceki açıklamalarımızda da belirtilediği üzere, Papara Elektronik Para A.Ş. (Papara), 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili tüm mevzuat uyarınca faaliyet gösteren bir finansal ödeme kuruluşudur.

Papara diğer tüm ödeme ve finansal kuruluşlar gibi, sistemin güvenli bir şekilde işletilmesini sağlamak ve yasa dışı işlemleri tespit ederek bunları ilgili kurumlara bildirmekle yükümlüdür.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında şirketimize TMSF kayyım olarak atanmış ve yeni yönetim kurulu oluşturulmuştur. Bu süreçte, şüpheli işlemlerin tespit edilebilmesini teminen mevzuatına tabi olduğumuz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından şirketimizin işlemlerine geçici limitler getirilmiştir.