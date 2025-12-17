Papara'dan yeni açıklama

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından geçtiğimiz ekim ayında Papara isimli elektronik para

alışverişi yapılan şirketin faaliyet iznini iptal edilmişti.

Papara'nın faaliyet izinleri iptal edildi Haberi Görüntüle

Papara tarafından yapılan açıklamada kararın iptaline yönelik yürütmenin durdurulması talepli açılan davada, mahkemenin Papara lehine olarak yürütmeyi durdurma kararı verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Papara sistem ve altyapısının yeniden aktif hale getirilmesini takiben faaliyetlerine devam edecektir" denildi.

Papara'dan yapılan açıklama şu şekilde:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında,

İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 27.05.2025 tarihli ve 2025/5209 D. İş sayılı kararı ile Papara Elektronik Para A.Ş.'ye kayyım atanmıştır.

Devam eden hukuki süreçte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 30.10.2025 tarihli ve

11929/21528 sayılı kararı, Resmi Gazete'nin 31.10.2025 tarihli ve 33063 sayılı nüshasında yayımlanmış; söz konusu kararla Papara'ya verilen faaliyette bulunma izninin iptaline karar verilmiştir.

Bu karar üzerine Şirketimiz, hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla anılan kararın iptaline yönelik olarak yürütmenin durdurulması talepli olarak Ankara 25. İdare Mahkemesi'nde açılan davada verilen 09.12.2025 tarihli ara kararla şirketimiz lehine yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.