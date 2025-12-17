Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.348,83 %-0,94
        DOLAR 42,7148 %0,04
        EURO 50,1194 %-0,13
        GRAM ALTIN 5.948,93 %0,66
        FAİZ 38,19 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 90,95 %4,03
        BITCOIN 86.208,00 %-1,76
        GBP/TRY 57,2164 %-0,19
        EUR/USD 1,1728 %-0,16
        BRENT 59,76 %1,43
        ÇEYREK ALTIN 9.726,50 %0,66
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Papara'dan yeni açıklama - İş-Yaşam Haberleri

        Papara'dan yeni açıklama

        Merkez Bankası tarafından faaliyet izni iptal edilen Papara, mahkemeden "yürütmeyi durdurma" kararı alarak yeniden hizmet vermeye başlayacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2025 - 08:31 Güncelleme: 17.12.2025 - 08:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Papara'dan yeni açıklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından geçtiğimiz ekim ayında Papara isimli elektronik para

        alışverişi yapılan şirketin faaliyet iznini iptal edilmişti.

        Papara'nın faaliyet izinleri iptal edildi
        Papara'nın faaliyet izinleri iptal edildi Haberi Görüntüle

        Papara tarafından yapılan açıklamada kararın iptaline yönelik yürütmenin durdurulması talepli açılan davada, mahkemenin Papara lehine olarak yürütmeyi durdurma kararı verdiği belirtildi.

        Açıklamada, "Papara sistem ve altyapısının yeniden aktif hale getirilmesini takiben faaliyetlerine devam edecektir" denildi.

        Papara'dan yapılan açıklama şu şekilde:

        “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında,

        İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 27.05.2025 tarihli ve 2025/5209 D. İş sayılı kararı ile Papara Elektronik Para A.Ş.'ye kayyım atanmıştır.

        Devam eden hukuki süreçte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 30.10.2025 tarihli ve

        11929/21528 sayılı kararı, Resmi Gazete'nin 31.10.2025 tarihli ve 33063 sayılı nüshasında yayımlanmış; söz konusu kararla Papara'ya verilen faaliyette bulunma izninin iptaline karar verilmiştir.

        Bu karar üzerine Şirketimiz, hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla anılan kararın iptaline yönelik olarak yürütmenin durdurulması talepli olarak Ankara 25. İdare Mahkemesi'nde açılan davada verilen 09.12.2025 tarihli ara kararla şirketimiz lehine yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

        Bu kapsamda, Papara sistem ve altyapısının yeniden aktif hale getirilmesini takiben faaliyetlerine devam edecektir. Açılacak olan servislerle ilgili gelişmelerin şeffaflık ilkesi doğrultusunda düzenli olarak paylaşılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız.Bununla birlikte mevzuat gereğince titizlikle yasa dışı bahisle mücadele konusunda sıkı kontrol ve denetimlerimiz sürdürülecektir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Tuğberk Gülter: Kervan için annemi öldürebilir
        Tuğberk Gülter: Kervan için annemi öldürebilir
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Bir garibin cinayete kurban gidişi... Köydeki 19 yıllık korkunç sır!
        Bir garibin cinayete kurban gidişi... Köydeki 19 yıllık korkunç sır!
        Yağış yok; buzlanma, don ve sis var
        Yağış yok; buzlanma, don ve sis var
        Yargıtay’ın işe iade kriterleri
        Yargıtay’ın işe iade kriterleri
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Trump yönetimine "Epstein dosyalarını yayımlaması" baskısı
        Trump yönetimine "Epstein dosyalarını yayımlaması" baskısı
        Trump'tan "İsrail'e desteğimiz tam" mesajı
        Trump'tan "İsrail'e desteğimiz tam" mesajı
        Gelir İdaresi Başkanlığı "vergi borçlularını" açıkladı
        Gelir İdaresi Başkanlığı "vergi borçlularını" açıkladı
        Cimbom bu sezon da Sane'yle parlıyor!
        Cimbom bu sezon da Sane'yle parlıyor!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        ABD yönetimi seyahat yasaklarını genişletti
        ABD yönetimi seyahat yasaklarını genişletti
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Pana, F.Bahçe'nin serisine son verdi!
        Pana, F.Bahçe'nin serisine son verdi!
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        FIFA The Best ödülleri sahiplerini buldu!
        FIFA The Best ödülleri sahiplerini buldu!