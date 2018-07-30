Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, oğlu Yavuz Yılmaz’ın cenazesi için arayıp taziye dileklerinde bulunan hemşerilerine teşekkür etmek ve babası adına daha önce yaptırılan Hasan Yılmaz İlkokulunun tadilatını yerinde görmek için memleketi Rize'ye geldi.

Yılmaz, ''Yılmaz, Sanki Amerikalılar papaz serbest bırakılmasın diye böyle bir çıkış yaptılar. Çünkü bu şekilde bir tehditle değil Türkiye'ye, Afrika'daki küçük bir kabile devletine bile bu dünyada istediğinizi yaptırmanız mümkün değil.'' dedi.

Vatandaşların sevgi gösterileri ile karşılanan Yılmaz, 53 Gazeteciler Derneği'nde basın toplantısı düzenledi. Acı günlerinde kendisi yalnız bırakmayan Rizeli hemşerilerine teşekkür eden Yılmaz, ''Biliyorsunuz uzun zamandan beri gelemedim, ama Rize'nin her şeyini hep yakından takip ettim. Çok sayıda hemşerim İstanbul'a geldi, beni ziyaret etti. Ama beni en çok duygulandıran oğlumu kaybettikten sonra Rizeli hemşerilerimin gösterdikleri çok yakın ilgi, alaka ve sevgi oldu. Bu bizim acımızı önemli ölçüde hafifletti. Birçok hemşerimiz buradan İstanbul'a kadar geldiler cenazeye katıldı, eve geldiler. Gelenlerin bir kısmıyla orada kalabalıkta görüşme imkânımız olmadı. Benim hepsine teker teker teşekkür etmem mümkün değildi. Bugün gelip, sizler aracılığıyla basın ve televizyonlar aracılığıyla bütün hemşerilerime bu gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkürlerimi iletmek istiyorum'' şeklinde konuştu.



HAYATİ YAZICI GELDİ

Rize'de bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'de olduğunu öğrendiği Yılmaz'ın basın toplantısı sırasında Gazeteciler Derneği'ne geldi. Yazıcı, tokalaştığı Yılmaz'ın basın toplantısına eşlik etti.



‘SİYASET GÜNDEMİMDE YOK’

Yılmaz bir soru üzerine, 24 Haziran seçimleriyle yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ve siyasete ilişkin de şunları söyledi:

“Biliyorsunuz siyasetle çok önemli gelişmeler olmadıkça hiç konuşmak istemiyorum. Şu anda tamamen eşimin vakfının yaptırdığı Kent Üniversitesi'ne yardımcı olmaya çalışıyorum. Kalan oğlumun ticari işlerine yardımcı olmak için çalışıyorum. Siyaset benim gündemde yok. Ama bize de hemşerilerimizin son seçimdeki tercihlerini saygıyla karşılıyorum. Kendileri açısından en doğrusunu yaptıklarına inanıyorum ve Rize'ye 2002'den bugüne kadar yapılan bütün hizmetler için, getirilen yatırımlar için, bunlara sebep olanlara, yapanlara, gerçekleşenler teşekkür ediyorum.''



‘AVRUPALILARIN TÜRKİYE'YE BAKIŞINI BİLİYORUM’

Yılmaz, 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrası duruşu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek olduğu yönde açıklamalarının hatırlatılması üzerine şöyle konuştu “Tabii ben normal iç siyaset çekişmelerinin dışında görüyorum. Türkiye'de herkesin yapması gereken bir vatandaşlık görevi olarak görüyorum. Geçmişte uzun süre Dışişleri Bakanlığı yaptığım için, Avrupalıların Türkiye'ye bakışını biliyorum. Türkiye'ye nasıl çifte standartlar uyguladıklarının en canlı tanıklarından biriyim. Bunun özellikle bu son darbe teşebbüsü sırasında çok somut ve çok rahatsız edici bir boyuta geldiğini gördüm. Onun için yabancıyı dergilere, televizyonlara, gazetelere konuşmalar yaptım. Sayın Cumhurbaşkanımız da Başbakanımız da o zaman beni aradılar teşekkürler. Bu aslında herkesin yapması gereken bir vatandaşlık görevidir. İç politikada farklılıklarımız olabilir, bazı konularda farklı düşünebiliriz ama, dış meselelerde Türkiye’nin ülke olarak menfaati söz konusu olan konular de hepimiz için hangi çizgide buluşması gerekir. Bu vatandaşlığın kaçınılmaz bir şartıdırö

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