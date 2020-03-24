Atalanta forması giyen 32 yaşındaki futbolcu Papu Gomez, yoğunlukla İtalya'da görülen ve bugüne kadar yaklaşık 6 bin insanın ölümüne yol açan koronavirüs salgının kısa sürede bitmeyeceğini belirtti. Koronavirüsten en çok etkilenen Bergamo şehrinin takımı Atalanta'nın kaptanlığını yapan Gomez, bu sebeple futbolun da yakın zamanda dönebileceğini düşünmediğini söyledi.

Ole'ye konuşan Gomez, şu anda futbolu düşünmenin çok zor olduğunu belirterek şunları ifade etti:

"Futbolun kısa süre zarfında yeniden oynanabileceğini düşünmüyorum. Yakın gelecekte bir çözüm görmüyorum. Bir ay içinde futbolun yeniden başlayacağını söylüyorlarsa insanlar yine hastalanacak ve biz yine uçaklarla seyahat edip otellere gideceğiz. Muhtemelen daha az insan hastalanacak ama virüs bir ay içinde bitmeyecek."

Şampiyonlar Ligi'nde Valencia ile oynadıkları maçın ardından, 11 Mart'ta İspanya'dan döner dönmez ailesi ile birlike karantinaya giren Gomez, formunu korumak için antrenmanlarına devam ettiğini dile getirdi:

"Ne zaman takım arkadaşlarımla çalışmalara başlarım ya da ne zaman yeniden bir futbol maçı oynarım bilmiyorum. Bir ilaç ya da aşı bulunmazsa bu salgın uzun bir süre daha devam edecektir. O yüzden futbolu çok fazla düşünmüyorum."

Arjantinli futbolcu, ülkesinde Copa Superliga maçına çıkmayı reddeden River Plate hakkında övgüyle söz ederken şöyle devam etti:

"Bence kulüp çok cesur bir karar aldı. Burada da futbol, erteleme kararından bir hafta ya da 15 gün öncesinde durmalıydı; ama yapmadılar. Kimse bir şey söylemedi. Juventus ve Inter oynadı, sonra Rugani hastalığa yakalandı ve bu virüs diğerlerine de geçti. River Plate gibi çok güçlü bir kulübün bu adımı atması bir örnek teşkil ediyor." (Goal)