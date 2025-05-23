Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Para dolu poşet buldu | Son dakika haberleri

        Para dolu poşet buldu

        Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde 11 yıldır temizlik işçisi olarak çalışan Uğur Şenses'in cadde temizliği yaptığı sırada içi para dolu poşeti bulduğu anların görüntüsü ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 19:08 Güncelleme: 23.05.2025 - 19:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Para dolu poşet buldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Geçtiğimiz günlerde İstiklal Caddesi üzerinde temizlik yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi personeli Uğur Şenses, rutin temizlik işlerini yaptığı esnada kaldırımda bir poşet gördü.

        Temizlemek için poşeti küreğine ittiren Şenses, poşetin içerisinde bir şey olduğunu fark etti.

        Poşeti açtığında içinde yaklaşık 23 bin 250 TL olduğunu gören temizlik işçisi, durumu amirlerine bildirdi ve bulduğu parayı karakola götürerek teslim etti. Daha sonra görev yerine dönen Şenses, Kent Meydanı'nda kaybettiği parasını aramaya gelen sahibi ile karşılaştı ve durumu anlattı. Paranın öğretim görevlisi Osman Nuri Aydın'a ait olduğunu teyit eden temizlik personeli Uğur Şenses, birlikte karakola giderek gerekli işlemlerin ardından parayı sahibine teslim etti.

        Şenses'in ‘insanlık ölmemiş' dedirten olay anının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Şenses'in temizlik yaptığı esnada yerdeki poşeti süpürdüğü esnada dolu olduğunu fark etmesi ve kontrol etmesi yer aldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Lavrov Zelenskiy'nin meşruiyetini gündeme getirdi
        Lavrov Zelenskiy'nin meşruiyetini gündeme getirdi
        Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık sözleri hakkında açıklama
        Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık sözleri hakkında açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş'tan korsana büyük savaş!
        Beşiktaş'tan korsana büyük savaş!
        23 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        23 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Elektronik kelepçeli katilin DNA talebi reddedildi!
        Elektronik kelepçeli katilin DNA talebi reddedildi!
        Karayolları Trafik Kanunu Meclis'te
        Karayolları Trafik Kanunu Meclis'te
        Karar çıktı
        Karar çıktı
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        Trump'tan AB'ye yüzde 50 tarife mesajı
        Trump'tan AB'ye yüzde 50 tarife mesajı
        "Yağmur suyu birikintileri sivrisinekler için adeta beş yıldızlı otel"
        "Yağmur suyu birikintileri sivrisinekler için adeta beş yıldızlı otel"
        İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasıyla ilgili şoförün ifadesi ortaya çıktı
        İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasıyla ilgili şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Zehra Kınık Demir için 15 yıla kadar hapis talebi
        Fatma Zehra Kınık Demir için 15 yıla kadar hapis talebi
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        ‘Sülün Osman’dan sonra o geliyordu!
        ‘Sülün Osman’dan sonra o geliyordu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası