Para eskrimci Hakan Akkaya'dan Dünya Kupası'nda gümüş madalya
Para Eskrim Dünya Kupası'nda mücadele eden milli para eskrimci Hakan Akkaya, Macaristan'da gümüş madalya kazandı.
Giriş: 21.03.2026 - 14:26
Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre Hakan, Budapeşte kentindeki organizasyonda erkekler flöre A kategorisinde mücadele etti.
Final karşılaşmasında İtalyan rakibi Emanuele Lambertini'ye 15-6 kaybeden Hakan Akkaya, gümüş madalyanın sahibi oldu.
