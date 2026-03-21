        Haberler Spor Diğer Para eskrimci Hakan Akkaya'dan Dünya Kupası'nda gümüş madalya

        Para eskrimci Hakan Akkaya'dan Dünya Kupası'nda gümüş madalya

        Para Eskrim Dünya Kupası'nda mücadele eden milli para eskrimci Hakan Akkaya, Macaristan'da gümüş madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2026 - 14:26 Güncelleme:
        Para eskrimci Hakan Akkaya'dan gümüş madalya

        Milli sporcu Hakan Akkaya, Para Eskrim Dünya Kupası'nın Macaristan ayağında gümüş madalya kazandı.

        Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre Hakan, Budapeşte kentindeki organizasyonda erkekler flöre A kategorisinde mücadele etti.

        Final karşılaşmasında İtalyan rakibi Emanuele Lambertini'ye 15-6 kaybeden Hakan Akkaya, gümüş madalyanın sahibi oldu.

