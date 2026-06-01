Paraguay'da ilginç kovalamaca
Paraguay'da polis ekipleri ile bir şüpheli arasında yaşanan ilginç kovalamaca dron kamerasına yansıdı
Giriş: 01 Haziran 2026 - 20:37
La Nacion'un haberine göre; pazar günü gerçekleşen olayda, polis ekipleri, "La Vaca" lakaplı José Gabriel Leguizamón Díaz'ı yoğun kovalamaca sonucu gözaltına aldı.
Paraguay'ın başkenti Asunsion'da düzenlenen bir maraton da kovalamacaya sahne oldu.
Kovalamaca sırasında silahlı çatışma yaşandığı bildirildi.
