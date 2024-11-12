Paraguay'da Lionel Messi yasağı!

Dünya Kupası Elemeleri'nde Paraguay ile deplasmanda karşılaşacak olan Arjantin'in yıldızı Lionel Messi için yasak geldi.

İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre, Paraguay Futbol Federasyonu, maça Lionel Messi forması ile gelecek taraftarları stadyuma almama kararı aldı.

Messi için uygulanacak yasağın sadece Arjantin Milli takımı forması için geçerli olmadığı, 37 yaşındaki futbolcunun Barcelona veya Inter Miami formalarını giyen taraftarların da stadyuma alınmayacağı kaydedildi.