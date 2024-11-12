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        Haberler Spor Futbol Paraguay'da Lionel Messi yasağı - Futbol Haberleri

        Paraguay'da Lionel Messi yasağı

        2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Arjantin'in Paraguay'a konuk olacağı karşılaşmada Lionel Messi forması giyen taraftarlar stada alınmayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 21:34 Güncelleme: 12.11.2024 - 21:34
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        Paraguay'da Lionel Messi yasağı!
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        Dünya Kupası Elemeleri'nde Paraguay ile deplasmanda karşılaşacak olan Arjantin'in yıldızı Lionel Messi için yasak geldi.

        İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre, Paraguay Futbol Federasyonu, maça Lionel Messi forması ile gelecek taraftarları stadyuma almama kararı aldı.

        Messi için uygulanacak yasağın sadece Arjantin Milli takımı forması için geçerli olmadığı, 37 yaşındaki futbolcunun Barcelona veya Inter Miami formalarını giyen taraftarların da stadyuma alınmayacağı kaydedildi.

        "MESSI KARŞITI KARAR"

        İspanyol basınında, "Messi karşıtı karar" olarak yorumlanan haberde Paraguay'ın stadyumda güvenliği sağlamak ve yaşanabilecek gerginliği önlemek için bu kararı aldığı kaydedildi.

        Paraguay, benzer bir uygulamaya Brezilya maçında da gitmiş ve Real Madrid'in yıldız futbolcusu Vinicius Junior'un adının yazılı olduğu formayı giyen taraftarlar maça alınmamıştı.

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