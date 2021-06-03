Kapılarını açıyor

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Ziyaretçilerine sunduğu tiyatro oyunları, konserler, atölyeler ve çeşitli sanat etkinlikleriyle İstanbul'un kültür sanat ve eğlence hayatının nabzını tutan DasDas, ilk dijital sergisini, sanatseverlerin ziyaretine açmak için çalışmalarını Ouchhh ve Zenger ile sürdürüyor.

Şu ana kadar 52'den fazla şehir ve ülkede, bilim - sanat - teknoloji ekseninde sanat yerleştirmelerini milyonlarla buluşturan ödüllü Ouchhh Stüdyo'nun eserleri, Zenger küratörlüğünde, Türkiye'de DasDas'ta misafirleriyle buluşuyor.

DasDas'ın bugüne kadar olan etkinlikleri arasında bir ilk olan, sanat ve teknolojinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan dijital sergi, Ouchhh Sanat Stüdyosu'nun dünyanın en ünlü müzelerinde sergilediği eserler ile DasDas'a özel ürettiği yapay zeka ve veri eserlerinden oluşuyor. Ouchhh, Zenger ve DasDas işbirliğiyle hayata geçen, Türkiye'nin en yüksek hacimli kripto para işlem platformu Paribu'nun ana sponsorluğundaki Parallel Universe Sergisi; 'Yapay Zeka Van Gogh Veri Boyama Deneyimi', 'Şiirsel Yapay Zeka', 'Göbeklitepe Mimari Veri' ve 'Osman Hamdi Bey Eserleri'nden oluşan dört farklı eserle bu deneyimi ziyaretçilere 11 Haziran'dan itibaren DasDas'ta yaşatacak.

Fiziksel mekanın sınırlarının şeffaflaştığı, çok boyutlu evrenleri yapay zeka ve veri işbirliği ile sarmalayan bir deneyime dönüştüğü sergi, seyirciyi geçmiş ve geleceğin yeniden tanımlandığı bir dünyaya davet ediyor.

'Yapay Zeka Van Gogh Veri Boyama Deneyimi'nde dünyanın en ünlü ressamlarından Van Gogh'un renkleri ve şekilleriyle hafızalara kazınan eserleri, yapay zeka ile DasDas'ta hayat bulurken ziyaretçiler, usta ressamın eserlerinin içerisinde dolaşarak unutulmaz bir deneyime sahip olacak.

'Şiirsel Yapay Zeka Sergisi' ise bilim insanlarının makine öğrenimi ve yapay zeka algoritmaları kullanarak ışık, fizik, uzay ve zaman hakkında yarattıkları bilincin şiirsel kırılımını ziyaretçilerle buluşturacak.

Dünyanın en eski verileriyle oluşturulan ve birçok açıdan keşfedilmeye açık Göbeklitepe mimarisini yapay zeka ve sanat anlayışıyla buluşturan 'Göbekli Tepe Veri Sergisi'nde tarih öncesi insanların dini inancını yansıtan figürleri ziyaretçilere yeni bir bakış açısıyla sunulacak.

Son olarak 'Osman Hamdi Bey Eserleri', ilk Türk arkeolog ve Türkiye'de müzeciliğin kurucusu olarak sayılan Osmanlı'nın en önemli ressamlarından Osman Hamdi Bey'in eserlerini günümüz teknolojisiyle bir araya getirerek eşsiz bir görsel şölen oluşturacak.

11 Haziran'da ziyarete açılması planlanan Paribu ana sponsorluğunda Parallel Universe Sergisi, İstanbul'un kültür sanat hayatına yeni bir soluk getirecek. 11 - 12 Haziran'da ücretsiz olarak gezilebilecek, DasDas'ın ilk dijital sergisi, 7 yaş ve altındaki ziyaretçileri için ücretsiz olacak.