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        Paramotor kamyonetin üzerine düştü!

        Kırklareli'nde korku dolu dakikalar yaşandı. Olayda, gösteri uçuşu yapan paramotor kamyonetin üzerine düştü. Pilotun yara almadığı kaza, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 15:05 Güncelleme: 19.05.2025 - 15:05
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        Paramotor kamyonetin üzerine düştü!
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu yapan paramotor, park halindeki kamyonetin üzerine düştü.

        AA'da yer alan habere göre 8 Kasım Stadı'nda düzenlenen tören sırasında gökyüzünde Türk bayrağıyla bir süre uçuş gerçekleştiren paramotor pilotu Ersin Özkul, inişe geçtiği sırada teknik arıza yaşadı.

        PİLOT YARA ALMADAN KURTULDU

        Kontrolden çıkan paramotor, Yeni Mahalle Emrullah Efendi Caddesi’nde park halindeki bir kamyonetin üzerine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Pilot Özkul ve paramotor, itfaiye ekiplerince aracın üzerinden indirildi.

        Pilotun yara almadığı kaza, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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