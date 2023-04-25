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Haberler Kültür-Sanat Tiyatro
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'Paraya Hayır' İBB Şehir Tiyatroları'nda

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu 2022–2023 sezonunun yeni oyunu 'Paraya Hayır' 3-6 Mayıs tarihleri arasında Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde İstanbul seyircisiyle buluşacak.

'Paraya Hayır' İBB Şehir Tiyatroları'nda
HABERTURK.COM

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu 2022 – 2023 sezonunun yeni oyunu “Paraya Hayır” İstanbul seyircisine konuk oluyor.
Flavia Coste’nin yazdığı, Can Kapyalı’nın çevirdiği Osman Ateş yönettiği oyun 3-6 Mayıs 2023 tarihleri arasında Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak.
Kurtuluş Altaylı, Aysel Açelya Bükülmez, Özgür Oktay ve Fuat Zorali'nin rol aldığı 'Paraya Hayır' oyunun biletleri Şehir Tiyatroları gişelerinden, sehirtiyatrolari.ibb.istanbul adresinden ve Şehir Tiyatroları mobil uygulamasından temin edilebilir.

KONUSU

Richard lotodan en büyük ikramiyeyi kazanır. Ancak iki ay boyunca eşi Claire’e, annesi Rose’a ve en yakın arkadaşı Etienne’e söylemez. Çünkü çıkan parayı alıp almamak konusunda kararsızdır. Richard bu geçen iki ayın sonunda evde bir yemek daveti organize eder. Amacı hayatta en değer verdiği üç kişiye aldığı kararı açıklamaktır. Ve...?

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