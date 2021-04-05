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Pardus ETA, 100 binin üzerinde etkileşimli tahtada kullanılacak

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından geliştirilen Pardus Etkileşimli Tahta Arayüzü, Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okullardaki 100 binin üzerinde etkileşimli tahtada kullanılacak.

Pardus ETA, 100 binin üzerinde etkileşimli tahtada kullanılacak - Haberler
HABERTURK.COM

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (TÜBİTAK ULAKBİM) tarafından etkileşimli tahtalar için geliştirilen Pardus ETA işletim sistemi; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından temin edilen 28 bin Arçelik etkileşimli tahtada daha kullanıma sunuluyor.

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Arçelik ile etkileşimli tahta alımı sözleşmesi imzaladı. Sözleşme ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullardaki derslik, laboratuvar ve atölyelerde öğrenci, öğretmen ile idarecilerin Pardus ETA yüklü etkileşimli tahtalardan faydalanmaları mümkün olacak. Fatih Projesi kapsamında, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında hizmete sunulacak 28 bin adet etkileşimli tahta daha Pardus ETA kullanılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında 24 Ekim 2019 tarihinde imzalanan Yazılım geliştirme ve Danışmanlık Sözleşmesi kapsamında, aralarında Pardus ETA’nın de bulunduğu çeşitli yazılım geliştirmeleri yapılmaya devam ediliyor. TÜBİTAK ULAKBİM ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün işbirliği neticesinde geliştirilen Pardus ETA 19 sürümü, yeni temin edilen etkileşimli tahtalarla birlikte, ülke genelindeki 100 bin etkileşimli tahtada kullanılıyor olacak.

SINIF İÇİNDE ETKİLEŞİMLİ EĞİTİM

Pardus Etkileşimli Tahta Arayüzü Projesi (ETAP),TÜBİTAK ULAKBİM bünyesindeki Pardus ekibi tarafından tamamen yerli kaynaklarla geliştirilerek, Pardus İşletim Sistemi üzerine inşa edildi. Verilen bilgiye göre ETAP, gönüllü MEB öğretmenlerinin geri bildirimleriyle iyileştirilmeye ve sınıf içi etkileşimi artırarak eğitime katkı sağlamaya devam ediyor.

Pardus ETA üzerinde uygulamalar, Pardus Mağaza kullanılarak kuruluyor. Pardus ETA, USB anahtar ile EBA’da parolasız oturum açmayı olanaklı kılıyor. Pardus ETA Panel üzerinden erişilen “Ekran Karartma” özelliği sayesinde ekranın belirli bir kısmı veya tamamı karartılarak tüm dikkat istenilen bilgiye ya da öğretmen üzerine çekilebiliyor.

Pardus ETA için geliştirilmiş dokunma eylemleri sayesinde kullanıcılar etkileşimli tahtaların dokunmatik yüzeylerinden etkin şekilde faydalanabiliyor. Pardus ETA, aynı anda birden fazla tahtada çalışma olanağı sunarak, öğretmenlerin etkileşimli tahtalardan daha verimli şekilde faydalanabilmelerini sağlıyor.

AÇIK KAYNAK KODLU ANADOLU PARSI

Adını Anadolu parsından alan Debian GNU/Linux temelli, özgür ve açık kaynak kodlu bir işletim sistemi olan PARDUS, internet üzerinden ücretsiz olarak indirilip, kurulabiliyor. Pardus’un, bireysel kullanımın yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları ile KOBİ’lerde yaygınlaştırılabilmesi için kurumsal ihtiyaçları karşılayan alt projeleri de bulunuyor.

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