Paris Belediye Başkanı sözünü tuttu: Kirliliğiyle gündemdeki Sen Nehri'nde yüzdü

1923'ten bu yana kirlilik ve gemi trafiğinin neden olduğu tehlikeler nedeniyle yüzmenin yasaklandığı Paris'ten geçen Sen Nehri, 26 Temmuz'da Olimpiyatların açılış töreni, 8-9 Ağustos'ta maraton yüzme, 30-31 Temmuz ve 5 Ağustos'ta triatlon ve 1-2 Eylül'de paratriatlon yarışmalarına sahne olacak.