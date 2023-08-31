Paris'in en eski yeşil alanı: Tuileries Bahçesi

Tuileries Sarayı, dönemin İmparatoru 3. Napolyon karşıtları tarafından 1871'de ateşe verildi. Bahçe aynı yıl kamuya açık hale geldi. Yangınla kısmen tahrip olan Tuilerie Sarayı ise 1883'te tamamen yıkıldı.

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ŞEHRİN ORTASINDA 3 BİN AĞAÇ

Aralarında çınar, ıhlamur, karaağaç ve kestane ağaçlarının da bulunduğu 3 bin ağaca ev sahipliği yapan bahçede ayrıca yıldız çiçeği, amarant gibi çiçek ve bitki türleri de bulunuyor. Bahçeye her yıl 125 bin bitki dikiliyor.