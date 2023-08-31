Paris'in en eski yeşil alanı: Tuileries Bahçesi
Fransa'nın başkenti Paris'in en eski yeşil alanı olan 23 hektarlık Tuileries Bahçesi (Jardin des Tuileries), ev sahipliği yaptığı 80 kadar heykelle ziyaretçileri için açık hava müzesi işlevi görüyor
AA, Fransa'nın başkenti Paris'in en eski yeşil alanı olan Tuileries Bahçesi'nin özellikleri ve tarihçesi derlendi.
Fransız Kralı 2. Henri'nin eşi olan Kraliçe Catherine de Medici'nin 16. yüzyılda Paris'te kendisine büyük bahçeli bir saray inşa etmek istemesiyle ortaya çıkan Tuileries Bahçesi başkentin en büyük yeşil alanı olma özelliğini taşıyor.
İtalyan bahçelerinden ilham alınarak düzenlenen bahçede Kraliçe Medici'nin inşa ettirdiği Tuileries Sarayı'nda Fransız Kralları 14., 15. ve 16. Louis'in yanı sıra Fransız İmparatorları 1. ve 3. Napolyon da ikamet etti.
Tuileries Sarayı, dönemin İmparatoru 3. Napolyon karşıtları tarafından 1871'de ateşe verildi. Bahçe aynı yıl kamuya açık hale geldi. Yangınla kısmen tahrip olan Tuilerie Sarayı ise 1883'te tamamen yıkıldı.
Paris'in 1. bölgesinde Seine Nehri kıyısına yakın bir konumdaki 23 hektarlık bahçe, Concorde Meydanı'na ve Louvre Müzesi'ne komşu konumunda.
ŞEHRİN ORTASINDA 3 BİN AĞAÇ
Aralarında çınar, ıhlamur, karaağaç ve kestane ağaçlarının da bulunduğu 3 bin ağaca ev sahipliği yapan bahçede ayrıca yıldız çiçeği, amarant gibi çiçek ve bitki türleri de bulunuyor. Bahçeye her yıl 125 bin bitki dikiliyor.
Bahçenin Concorde Meydanı girişinde sol tarafta 1861'de inşa edilen Jeu de Paume binası, sanat galerisi olarak faaliyet gösteriyor.
Heykeltıraş Ambrogio Parisi'nin Jules Cesar ve heykeltıraş Pierre II Legros'un Veturie isimli eserlerini de kapsayan 80 kadar heykelle açık hava müzesini andıran bahçede ayrıca 1852'de inşa edilen Orangerie Müzesi de bulunuyor.
Adı geçen müzede, izlenimcilik olarak bilinen empresyonizm akımının kurucu isimlerinden olan ressam Claude Monet'in Nilüferler isimli eseri sergileniyor.
BAHÇEYİ HER YIL 14 MİLYON ZİYARETÇİ GEZİYOR
Yılda 14 milyon ziyaretçi ağırlayan bahçe, Eyfel Kulesi manzarası eşliğinde kitap okuyanların yanı sıra parkın farklı alanlarındaki küçük kafelerde kahve içenlerin uğrak yeri oluyor.
Paris sakinleri ayrıca bu bahçeyi gün içinde yürüyüş ya da koşu için de kullanıyor. Bahçenin farklı noktalarındaki çeşmeler ise özellikle yaz aylarında şehrin sıcak havasından kaçmak isteyenlere serinleme fırsatı sunuyor.
Yeşil taşınabilir metal sandalyeler ise bahçeyle özdeşleşmiş mobilyalar arasında yer alıyor.