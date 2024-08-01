Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Paris Olimpiyatları'nda Margot Robbie ve Tom Cruise buluşması

        Paris Olimpiyatları'nda Margot Robbie ve Tom Cruise buluşması

        2024 Paris Olimpiyatları'nı yerinde izlemek isteyen Margot Robbie, Tom Cruise, yönetmen Steven Spielberg ve 'Barbie' filminin yönetmeni Greta Gerwig hatıra fotoğrafı çektirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 10:38 Güncelleme: 01.08.2024 - 10:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        'Barbie' filminin yıldızı Margot Robbie, filmin yönetmeni Greta Gerwig, Tom Cruise ve Steven Spielberg, 2024 Olimpiyatları'nda 'devler ligi' pozu verdi.

        İlk bebeğine hamile olan Margot Robbie'nin hamileliğindeki son halini de gösteren fotoğrafı, karede yer alan 'Görevimiz Tehlike'nin (Mission Impossible) yönetmeni Christopher McQuarrie, "İşte madalyayı hak eden bir ekip!" notuyla paylaştı.

        Fotoğrafa yorum yapan bir sosyal medya kullanıcısı, "Bugün kıskançlıkla tanıştım. Margot, Greta, Tom ve Spielberg" şeklinde yorum yaptı.

        2

        Fotoğrafın, Lady Gaga ve Celine Dion'un dikkat çekici performanslarının yer aldığı Paris Olimpiyatları açılış töreni sırasında çekildiği düşünülüyor.

        3

        Dünyanın en büyük spor organizasyonunun yapıldığı Paris'e, müsabakaları yerinde seyretmek üzere giden pek çok ünlü isim bugüne dek objektiflere takıldı.

        Takım kategorisinde ABD'nin altın madalya kazandığı artistik cimnastik kadınlar finalinin ünlü seyircileri vardı.

        4

        Şampiyon tenisçi Serena Williams, 2024 Paris Olimpiyatları kadınlar artistik cimnastik finallerini, 6 yaşındaki kızı Alexis Olympia ile birlikte seyretti.

        5

        Hem Avustralya hem de ABD vatandaşı olan oyuncu Nicole Kidman, artistik cimnastik finallerini seyretmeye müzisyen eşi Keith Urban, 16 yaşındaki kızı Sunday Rose ve 13 yaşındaki kızı Faith ile birlikte gitti.

        6

        Ünlü oyuncu Natalie Portman da 2024 Paris Olimpiyatları'nda ABD'nin artistik cimnastik takımını desteklemek için tribündeydi.

        7

        Microsoft'un milyarder kurucusu Bill Gates de kadın cimnastikçilerin final gösterilerini yerinde seyretti.

        #Greta Gerwig
        #Margot Robbie
        #Tom Cruise
        #Steven Spielberg
        #Paris Olimpiyatları
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Elektrik kaçağı soruşturmasında iddianame hazırlandı!
        Elektrik kaçağı soruşturmasında iddianame hazırlandı!
        Donald Trump yeniden Pennsylvania'da
        Donald Trump yeniden Pennsylvania'da
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Kokudan yola çıkarak silah kaçakçılarını yakaladılar!
        Kokudan yola çıkarak silah kaçakçılarını yakaladılar!
        "Tarihin en iyisi olabilir"
        "Tarihin en iyisi olabilir"
        Kendinizi tutamıyorsanız: İşte aşırı yeme sorununun sebebi!
        Kendinizi tutamıyorsanız: İşte aşırı yeme sorununun sebebi!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri
        Galatasaray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri
        Mali müşavirler isyanda
        Mali müşavirler isyanda
        Acı temmuz
        Acı temmuz
        KKM'ye stopaj freni
        KKM'ye stopaj freni
        Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini öldürdü
        Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini öldürdü
        Migreni tetikleyen 9 gıda!
        Migreni tetikleyen 9 gıda!
        Haniye suikastında neler yaşandı?
        Haniye suikastında neler yaşandı?
        Sürpriz iddia: 80 milyon Euro!
        Sürpriz iddia: 80 milyon Euro!
        Babasını neden öldürdüğünü açıkladı
        Babasını neden öldürdüğünü açıkladı
        İşte Galatasaray'ın McTominay teklifi!
        İşte Galatasaray'ın McTominay teklifi!
        Musk, Maduro'nun meydan okumasını kabul etti
        Musk, Maduro'nun meydan okumasını kabul etti
        11 Eylül saldırılarını planlamakla suçlanan üç sanık itirafçı oldu
        11 Eylül saldırılarını planlamakla suçlanan üç sanık itirafçı oldu
        Yılmaz'dan açıklamalar
        Yılmaz'dan açıklamalar