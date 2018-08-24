Paris S.G. - Angers maçı öncesi rakamlar

Paris S.G. ve Angers, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Fransa Ligue 1 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 18:00. Paris S.G. son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Angers, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 110 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Paris S.G. kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 4.00, Angers sahadan galip ayrılırsa 3.50 oranını elde edecekler.

Paris S.G. son haftadaki Caen müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Angers ise Dijon karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Paris S.G., evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 0 gol yedi.

Angers, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Angers, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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