Paris'te bir aracın restoranın ön bahçesine girmesi sonucu 1 kişi öldü

Fransa'nın başkenti Paris'te bir aracın cadde üzerindeki restoranın ön bahçesine girmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Fransız basınındaki haberlere göre, Paris'in 20. bölgesinde yerel saatle dün 19.30 civarında bir sürücü aracıyla bir restoranın ön bahçesine girdi. Bahçedeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis sürücünün kaçtığını açıkladı. Araçtaki diğer kişi ise gözaltına alındı. Şüphelinin alkollü olduğu tespit edildi.