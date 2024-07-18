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        Haberler Dünya Paris'te bir aracın restoranın ön bahçesine girmesi sonucu 1 kişi öldü | Dış Haberler

        Paris'te bir aracın restoranın ön bahçesine girmesi sonucu 1 kişi öldü

        Fransız basınında yer alan haberlere göre, dün akşam saatlerinde başkent Paris'te bir aracın restoranın ön bahçesine girmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 08:06 Güncelleme: 18.07.2024 - 08:06
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        Paris'te araç restoranın bahçesine daldı!
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        Fransa'nın başkenti Paris'te bir aracın cadde üzerindeki restoranın ön bahçesine girmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Fransız basınındaki haberlere göre, Paris'in 20. bölgesinde yerel saatle dün 19.30 civarında bir sürücü aracıyla bir restoranın ön bahçesine girdi. Bahçedeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

        Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

        Polis sürücünün kaçtığını açıkladı. Araçtaki diğer kişi ise gözaltına alındı. Şüphelinin alkollü olduğu tespit edildi.

        Kaçak sürücünün daha sonra polis tarafından yakalanıp gözaltına alındığı bildirildi. Paris Savcılığı, olayla ilgili taksirle adam öldürme ve yaralamanın yanı sıra başkalarının hayatını tehlikeye atma suçlarından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

        Restoran çevresinde güvenlik önlemi alındığı, yetkililerin kaza ihtimali üzerinde durduğu bildirilmişti.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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