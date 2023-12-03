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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Paris'te 'Dostlar Beni Hatırlasın'

        Paris'te 'Dostlar Beni Hatırlasın'

        Âşık Veysel'in hayat yolculuğunu anlatan eşsiz türküleri Fransa'nın başkenti Paris'te yankılanacak. Sevgisi, hoşgörüsü, yaşama sevinci, barışı ve adaleti esas alan yaşam felsefesiyle kendi dünyasını aydınlatırken günümüze de ışık tutan Âşık Veysel Şatıroğlu, UNESCO'nun Paris'te bulunan genel merkezinde tiyatral bir gösteriyle anılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2023 - 09:30 Güncelleme: 03.12.2023 - 09:30
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        Paris'te 'Dostlar Beni Hatırlasın'
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı, '2023 UNESCO Dünya Âşık Veysel Yılı' etkinlikleri kapsamında daha önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 'Dostlar Beni Hatırlasın' etkinliğini 4 Aralık’ta başkent Paris’e de taşıyacak.

        Âşık Veysel’i Tamer Karadağlı Canlandıracak

        Bakanlık Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçılarının sahneleyeceği tiyatral gösterinin Genel Sanat Yönetmeni Ömer Faruk Belviranlı olacak.

        Âşık Veysel’i sahnede Tamer Karadağlı’nın canlandıracağı 'Dostlar Beni Hatırlasın' gösterisinin Orkestra Şefi Enver Merallı ve solistleri de Elif Buse Doğan, İsmail Altunsaray, Mahriban Akkuş ile Pelin Karakuş olacak.

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        Gösteride şu eserler sahnelenecek

        Uzun İnce Bir Yoldayım (Modern Dans), Atatürk’e Ağıt, Havalanma Telli Turnam, Ben Gidersem Sazım Sen Kal Dünyada, Güzelliğin On Par’etmez, Küçük Dünyam, Kahpe Felek Sana Nettim Neyledim, Bin Cefalar Etsen Almam Üstüme, Çiğdem Der Ki Ben Elayım (Modern Dans) ve Benim Sadık Yârim Kara Topraktır (Modern Dans).

        Âşık Veysel'in karanlıkta ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ türküsünü çalıp söylemesi ile başlayan 'Dostlar Beni Hatırlasın' gösterisi halk ozanının ailesini, çocukluğunu anlatması ve gözlerini kaybetmesiyle devam ediyor.

        Çocukluğunda oyalanması amacıyla babasının aldığı saz ile tanışmasıyla süren gösteride Âşık Veysel Şatıroğlu’nun yaşadığı mutsuzluk ve askere gidememesinin üzüntüsüyle Millî Mücadele yılları anlatılıyor.

        Yunus Emre, Karacaoğlan ve Pir Sultan gibi büyük halk aşıkları ve ozanlara hayranlığıyla onları tanımasının sahnelendiği gösteride Âşık Veysel’in Ahmet Kutsi Tecer ile karşılaşıp ‘Halk Ozanı Belgesi’ alması da yer alıyor.

        Atatürk'e ve Cumhuriyet'e yazdığı övgü şiiri ve sonrasında Ata’yı görmek için Ankara’ya 3 ayda yürümesiyle devam eden gösteri ‘Kara Toprak’ türküsüyle sona eriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının 24 kişilik sanatçı kadrosuyla hazırladığı gösteri, finalde Âşık Veysel’in kendi sesinden ‘Ben Giderim Adım Kalır’ türküsüyle seyircilere veda ediyor.

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        #aşık veysel
        #dostlar beni hatırlasın
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