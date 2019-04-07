Paris’in 19’ncu bölgesinde bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamadan sonrasında yangın çıkarken, alevlere olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Güvenlik nedeniyle binanın çevresindeki elektriklerin kesildiği belirtilirken, olayda yaralananların olduğu öğrenildi.



Henüz yaralı veya ölü sayısı hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, binayı saran alevlerin korkutucu olduğu vurgulandı. Yangın çıktığı binanın alt katlarında dükkanların bulunduğu ve üst katlarında ikamet olarak kullanıldığı öğrenildi.