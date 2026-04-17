Park halindeki kamyona çarpan 80 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti

Mersin'de park halindeki kamyona çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza, merkez Akdeniz ilçesi Huzurkent Mahallesi'nde, D-400 kara yolu Tarsus-Mersin istikametinde otoyol çıkışına yakın bir noktada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 80 yaşındaki Mehmet Ali İnan idaresindeki motosiklet, yol kenarında arızalanan park halindeki M.S.'ye ait kamyona arkadan çarptı. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine gelen ekipler İnan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan inceleme sonrasında cenaze morga gönderildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.