        Parktaki LED ekranın ayağında bir erkeğe ait cansız beden bulundu

        Parktaki LED ekranın ayağında bir erkeğe ait cansız beden bulundu

        Antalya'da park içerisindeki dev LED ekranı tutan ayakların içerisinde bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan, yaklaşık 1 ay önce öldüğü değerlendirilen kişinin cesedi, morga götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 22:52 Güncelleme:
        Şehrin göbeğinde ürpertici olay

        Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Serdengeçti Parkı içerisinde meydana geldi. Park içerisinde bulunan Antalya Gazeteciler Cemiyeti Lokali'nin işletmecisi, kötü koku hissetmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları kontrolde, park içerisindeki dev LED ekranı tutan ayaklardan birinin içerisinde ceset olduğunu gördü. Yaklaşık 1 ay önce öldüğü değerlendirilen ve çürümeye yüz tutan bir erkeğe ait ceset üzerinde yapılan kontrolde, üzerinden kimlik çıkmadı.

        Polis ekipleri ölen kişinin kimliğini belirlemek için çevredekilere sordu ancak sonuç alamadı. Ölen kişinin, bulunduğu parkta yatıp kalktığı üzerinde duruluyor. Çevrede yapılan incelemelerin ardından cenaze aracına yüklenen kimliği belirsiz kişinin cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        İzmir'de kaza yapan araçta yangın çıktı, sürücü hayatını kaybetti

        İzmir'in Menderes ilçesinde beton bariyerlere çarptıktan sonra alev alan otomobilde mahsur kalan sürücü hayatını kaybetti. (İHA)

        "Onlar İran'ın teslim olmasını istiyor"
        Trump: İranlı liderlerle görüşmeye hazırım
        Gülistan Doku soruşturmasında isimsiz not ortaya çıktı!
        CANLI | HT Spor'un konuğu Beşiktaş Başkanı Adalı!
        Acı kaza saniye saniye kamerada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
        "26. şampiyonluk da inşallah hep beraber gelecek!"
        Şi Cinping'ten Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        İsrail basını: Sorun İsrail'in bitmeyen savaş döngüsü
        Kurban kesim bedelleri belli oldu
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Canlı yayında tartıştığı kadını kulağından bıçakladı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Arazi satışında sert düşüş
