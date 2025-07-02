Parsel Numarası Nedir? Parsel Numarası Nerede Yazar, Nasıl Öğrenilir?

Parsel Numarası Nedir?

Taşınmaz eşyalarla ilgili işlem yapması gereken vatandaşlar için parsel numarası ile ilgili bilgiler merak konusu oluyor. Öncelikle parsel numarası nedir sorusu ile başlayalım…Parsel numarası en basit tanımıyla taşınamaz, arazi gibi bir mala verilen özel bir numaradır. Bunu insanların kimlik numarası gibi düşünebilirsiniz. Nasıl ki kimlik numarası sizi diğer insanlardan ayırıyor ve yapmak istediğiniz resmi işlemleri yaparken sizi temsil ediyorsa parsel numarası da aynı şekilde arazi, arsa, ev ve dükkan gibi tüm taşınamaz gayrimenkullerin tapu kaydında yazan numarasıdır. Parseller, mahalle ya da köy gibi bazı sınırlar içinde bulunan, kadastro tarafından belirlenen taşınmazladır. Daha iyi anlaşılması için örnek vermek gerekirse araba taşınabilir bir mal iken bahçe taşınamaz mal grubuna girer. Devlet taşınamaz malları da takip edebilmek ve sistem içinde değerlendirmek için bu tür mallara parsel numarası verir. Bu numara sayesinde taşınamaz mal ile ilgili resmi işlemler gerçekleştirilebilir. Peki parsel numarası nasıl öğrenilir ve parsel numarası nerede yazar?

Parsel Numarası Nasıl Öğrenilir?

Sizin de bir taşınmazınız var ise parsel numarası nasıl öğrenilir sorusuna cevap aramanız oldukça doğal… Çünkü taşınmazı olan her vatandaş, taşınmaz malının parsel numarasını bilmelidir. Parsel numarasını öğrenmek geçmişe göre artık oldukça basit… Parsel numaranızı; tapu belgeniz üzerinden, e-devlet sisteminden, TKGM Parsel Sorgu sistemi üzerinden öğrenmeniz mümkün. Ya da eski usule uyarak tapuya veya belediyeye giderek parsel numarasını kolayca öğrenebilirsiniz. Parsel numarası öğrenme işleminin de ücretsiz olduğunu ekleyelim.

Parsel Numarası Nerede Yazar?

Parsel numarası nerede yazar diye merak edenler için beklenen cevap aslında parsel numarası nasıl öğrenilir sorusunda da yatıyor. Parsel numarasının yazdığı birkaç yer vardır. Parsel numarasının yazdığı yerler;

- Tapu belgesinin üstünde, ada parsel numarası şeklinde yazar.

- E-devlet sisteminin içinde “Tapu Bilgileri Sorgulama” bölümünde yazar.

- TKGM yani Parsel Sorgu Uygulaması sisteminde yazar.

Parsel numarası nerede yazar diyenler için parsel numarasının yer aldığı birkaç seçenek bulunuyor. Basılı halde olan tapu belgesi bu seçeneklerden ilkini oluşturuyor. Ancak basılı kağıt şeklinde tapu belgesi olmayanlar için gelişen teknoloji imdada yetişiyor. Son yıllarda yaşanan dijitalleşme sayesinde ortaya çıkan uygulamalar, pek çok işimizi kolaylaştırdı. E-devlette bu uygulamalardan biri… Eskiden resmi belgelere ulaşmak uzun ve zahmetli iken şimdi cep telefonunda yer alan uygulama ile gerekli belgelere kolayca ulaşabiliyoruz. Parsel numarası da hem e-devlet hem de benzer dijital bir uygulama olan parsel sorgu sisteminden öğrenilebiliyor.