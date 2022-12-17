THY EuroLeague'de inişli-çıkışlı bir grafik çizen Anadolu Efes, 14. haftada konuk olduğu Partizan'a 82-79 mağlup oldu.
Lacivert-beyazlılar, 9 sayı farkla önde kapattığı ilk yarıda rakibini 28 sayıda tutarken, ikinci devrede potasında 54 sayı görerek parkeden boynu bükük ayrıldı.
Baskonia'nın ardından Partizan'a da yenilen ve çift maç haftasını 2'de 0 ile geçen Efes, toplamda 7. mağlubiyetini alan Efes, play-off yarışında yara aldı.
Başantrenörlüğünü eski Fenerbahçeli Zeljko Obradovic'in yaptığı Sırp ekibi Partizan ise 5 maç sonra kazanıp 5. galibiyetini elde etti.
Salon: Stark Arena
Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Elias Koromilas (Yunanistan), Adar Peer (İsrail)
Partizan: Leday 4, Smailagic 7, Exum 18, Nunnally 18, Trifunovic 2, Vukcevic, Punter 18, Papapetrou 2, Lessort 13, Madar
Anadolu Efes: Beaubois 30, Clyburn 7, Pleiss 2, M'Baye 4, Micic 14, Bryant, Taylor, Polonara, Zizic 20, Dunston 2
1. Periyot: 14-10
Devre: 28-37
3. Periyot: 53-54
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