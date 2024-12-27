Partizan-Fenerbahçe Beko maçı için nefesler tutuldu. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko çıktığı 16 maçta 10 galibiyet ve 6 mağlubiyet alarak 5. sırada bulunuyor. Sezonun ilk yarısında iki takım arasında Ülker Arena'da oynanan müsabakadan Fenerbahçe Beko, 89-72'lik skorla galip ayrılmıştı. Peki, Partizan-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Euroleague Fenerbahçe Beko basket maçı hangi kanalda? İşte Partizan-Fenerbahçe Beko maçı tarihi...