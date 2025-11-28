Habertürk
        Partizan maçındaki skandal pankarta "40 bin euro" ceza! - Basketbol Haberleri

        Partizan maçındaki skandal pankarta "40 bin euro" ceza!

        EuroLeague yönetimi, Fenerbahçe Beko maçında Sırp taraftarların açtığı ırkçı pankart dolayısıyla Partizan'a 40 bin euro para cezası verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 12:08 Güncelleme: 28.11.2025 - 12:08
        Partizan maçındaki skandal pankarta ödül gibi ceza!
        Sırbistan ekibi Partizan'a, Basketbol Avrupa Ligi'nin 12. haftasında oynanan Fenerbahçe Beko maçında Sırp taraftarların açtığı ırkçı pankart dolayısıyla 40 bin avro para cezası verildi.

        Basketbol Avrupa Ligi yapılan açıklamada, "Partizan Belgrad taraftarlarının Fenerbahçe Beko maçı sırasında meydana getirdiği çok sayıda olay nedeniyle kulübe 40 bin avro para cezası verilmesine ve evinde oynanacakları maçların stad kapasitesinin %80'i ile sınırlı olarak oynanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

        Avrupa Ligi, kısmen seyircisiz oynama cezasının 2025-26 sezonu boyunca şartlı olarak askıya alındığını fakat kulübün kuralları ihlal etmesi halinde bu cezanın uygulanacağını belirtti.

        FENERBAHÇE ŞİKAYETTE BULUNMUŞTU

        Ligin 12. haftasında Fenerbahçe Beko'nun, deplasmanda Partizan'ı 99-87 yendiği maçta Sırp taraftarlar, 1389'daki I. Kosova Savaşı'nda Osmanlı Padişahı I. Murad'ı hançerleyerek şehit eden Milos Obiliç'i tasvir eden bir pankart açmıştı.

        Tribünlerde dakikalarca Türkler aleyhine tezahüratlar yapılırken açılan skandal pankart büyük tepkiye neden olmuştu.

        Fenerbahçe Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, çirkin olayla ilgili gerekli yerlere şikayette bulunduklarını ancak yetkililerin tüm uyarılara rağmen çirkin pankartın asılmasına izin verdiğini dile getirmişti.

