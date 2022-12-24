Patates Ne Zaman Toplanır?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Patates Ne Zaman Toplanır? Patates Hangi Ayda Ekilir ve Hangi Ayda Toplanır?
ABONE OL

Patates ne zaman toplanır? Patates hangi ayda ekilir ve hangi ayda toplanır?

Patates, her evin mutfağında olan önemli bir besindir. İçeriğinde birçok vitamin ve protein barındıran patates birçok farklı şekilde tüketilebilir. Herkesin kolaylıkla yetiştirebileceği patates hangi ayda ekilir? Ne zaman toplanır? Patates yetiştirmenin püf noktaları nelerdir? Patates kaç günde yetişir? Patatesini kendisi yetiştirmek isteyenler bu yazımız inceleyebilirler.

Patates Ne Zaman Toplanır? Patates Hangi Ayda Ekilir ve Hangi Ayda Toplanır?
HABERTURK.COM

Patates, dünyada pirinç, buğday ve mısırdan sonra en çok üretilen besindir. Her evin mutfağında olmazsa olmaz bir besin varsa o da patatestir. Yemeği, kızartması, salatası ve haşlamasıyla her türlü tüketilen patates, patlıcangiller ailesinden olup yumruları yenen bir kök sebzesidir. Yumru olarak isimlendirilen kısım ise tükettiğimiz kısımdır. Anavatanı Güney Amerika olan bu muhteşem besinin tarihi 8 bin yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Günümüzde yaklaşık 4 bin çeşit patates bulunmaktadır. Patates içeriğinde karbonhidrat, potasyum ve birçok proteini barındırmasının yanında A, C, K, B1, B6 ve E vitaminlerine de sahiptir. Türkiye’de Niğde ve Nevşehir illerinde üretimi yoğun olarak yapılır. Başta sindirim sistemi olmak üzere sayısız faydası olan patates ne zaman toplanır? Hangi ayda ekilir? Patates yetiştirmenin püf noktaları nelerdir? İşte mutfakların vazgeçilmezi patates hakkında her şey…

Patates Ne Zaman Toplanır?

Patatesler, bebek veya yeni patates (ilk erkenci); ikinci erkenci ve ana mahsul çeşitleri olarak farklı birkaç türe ayrılır. Bu çeşitlerden her biri kademeli olarak ilk bahar boyunca ekilir ve donlar gelmeden haziran ayından sonbahar ayına kadar toplanır. Patatesleri toplamak için bitkinin çiçek kısmının iyi gözlenmesi gerekmektedir. Çünkü bu kısım hasadın ne zaman olacağını bize söyler. Patatesleri toplamak için doğru zaman üst kısımlar kuruduktan yaklaşık iki hafta sonra olmalıdır.

Patates Hangi Ayda Ekilir?

Patates, baharda toprağın 8-10°C ‘yi bulduğu ve geç ilkbahar donlarının sona erdiği zaman ekilir. Şubat ayından nisan ayına kadar ekilebilen patates tepe veya eğimli tarlaların güneşli bölümlerine ekilmelidir. Patates gevşek ve kumlu yapılı toprakları sever. Bunun yanında toprağın verimliliğini arttırmanın yolları da ardır. Bunlardan ilki patates ekimi yapmadan yaklaşık iki ay önce toprağa iyi yanmış organik gübre eklemektir. Diğeri ise sonbaharda buğday ya da baklagiller ekip, bunlarla birlikte toprağı sürmektedir.

Patates Hangi Ayda Toplanır?

Patates ekimden yaklaşık 2,5 ile 4 ay sonra hasadı yapılır. Patatesler şubat ve mart aylarında ekilen patates nisan ayı ile temmuz ayı arasında toplanır. Patates toplamamın birkaç yöntemi vardır. İlki geleneksel olarak çatala benzer bir bahçe aletiyle patatese zarar vermeden yapılan hasattır. Diğeri ise traktörler aracılığıyla modern patates hasat makineleri ile yapılan toplamadır. Makineler patates bitkilerini hem imha eder hem de makinede bulunan elek aracılığıyla yumruları toplar.

Patates Yetiştirmenin Püf Noktaları

Patates herkesin evde kolaylıkla yetiştirebileceği sebzelerden biridir. Patates yetiştirmenin püf noktaları şöyledir:

  • Patatesleri yetiştireceğiniz toprağın iyi drenajlı, nemli ve iyi bir besin kaynağına sahip olmasına dikkat edin.
  • Patatesleri doğru zamanda ekmeli ve ekimden sonra düzenli olarak sulamalısınız.
  • Patateslerin aralığı 20-25 cm olmalıdır. Toprağın nem dengesini korumak için malçlama yapmalısınız.
  • Patatesleri yetiştirirken toprağın pH düzeyini ve nem seviyesini kontrol edin.
  • Patateslerinizi zararlı böceklerden ve hastalıklardan koruyun. Bunun için çaprazlama ekim yöntemini kullanabilirsiniz. Örneğin kadife çiçeği bitkinizi zararlı böceklerden koruyacaktır.
  • Son olarak patateslerinizi ekimden hasat dönemine düzenli olarak kontrol edin. Bitki ne istediğini size söyleyecektir.

Patates Çiçek Açınca Ne Olur?

Patates bir kök sebzesidir. Toprağın altında yumrular büyürken, toprağın üstünde çiçek açar. Patates çiçeği bize hasadın ne zaman olacağı ile ilgili bilgi verir. En uygun zaman çiçeklerin kuruduktan iki hafta sonra hasat yapmaktır.

Patates Nasıl Sulanır?

Patates yetiştiriciliğinde bitkinin ilk aşamalarında genellikle su ihtiyacı daha azdır. Olgunlaşma döneminde ve daha sonraki yumrunun gelişme aşamasında yavaş yavaş artar. Burada önemli olan toprağın nem dengesini gözlemlemektir. Toprağın her zaman ıslak ve nemli olması önemlidir. Aşırı sulama bitkinin hasta olmasına, azot süzülmesine ve verimin düşmesine neden olacaktır.

Patates Kaç Günde Yetişir?

Patates ekilen bölgenin iklim ve toprak yapısına bağlı olarak 2,5 ila 4 ay arasında yetişir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Muşmula Ne Zaman Toplanır? Döngel (Muşmula) Nasıl Olgunlaşır, Hangi Ayda Toplanır?
YAŞAM Muşmula ne zaman toplanır?
Kivi Ne Zaman Toplanır? Türkiye'de Kivi Hasadı Ne Zaman Olur?
YAŞAM Kivi ne zaman toplanır?
Kestane Ne Zaman Toplanır? Türkiye’de Kestane Hasadı Ne Zaman Yapılır?
YAŞAM Kestane ne zaman toplanır?
Fındık Ne Zaman Toplanır? Türkiye’de Fındık Hasatı Zamanı Ne Zaman?
YAŞAM Fındık ne zaman toplanır?
Dut Yaprağı Ne Zaman, Hangi Mevsimde Toplanır? Dut Yaprağı Nasıl Kurutulur?
YAŞAM Dut yaprağı ne zaman, hangi mevsimde toplanır?
On Numara sonuçları 23 Aralık 2022: Milli Piyango ekranı ile On Numara çekiliş sonuç sorgulama! Tıkla, öğren
YAŞAM On Numara'da şanslı numaralar...
Berat İsminin Anlamı Nedir? Berat İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Berat İsminin Anlamı
Barlas İsminin Anlamı Nedir? Barlas İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Barlas İsminin Anlamı
Baran İsminin Anlamı Nedir? Baran İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Baran İsminin Anlamı
Aymira İsminin Anlamı Nedir? Aymira İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Aymira İsminin Anlamı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.