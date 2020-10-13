Sıcak tavşan kanı bir çayın eşliğinde yenebilecek en güzel tariflerden biri olan patatesli kır pidesi tarifiyle sizlerleyiz. İşte, patatesli kır pidesi tarifi...
MALZEMELER
Hamuru için;
1 çay bardağı ılık su
1 çay bardağı ılık süt,
1 çay bardağı sıvı yağ,
1 paket kuru maya
1 yumurta akı (sarısı üzeri için ayrılacak),
1 tatlı kaşığı toz şeker,
1 çay kaşığı tuz,
4 su bardağı un (kullanılan su bardağı ölçüsü: 200 ml.).
İç harcı için;
1 adet orta boy soğan
4 adet orta boy patates,
Pul biber,
Tuz
Üzerine;
1 yumurta sarısı,
1 yemek kaşığı sıvı yağ.
PATATESLİ KIR PİDESİ YAPILIŞI
- Patatesli kır pidesi hamurunu hazırlamak için derin bir kap içerisine ılık su, ılık süt, toz şeker ve maya koyulup karıştırılır.
- Elde edilen karışıma sıvı yağ, yumurta akı, tuz ve azar azar ölçülü olarak un ilave edilip güzelce yoğrulur.
- Hafif ele yapışan yumuşak kıvamlı bir pide hamuru elde edildikten sonra hamurun üzeri örtülür ve mayalanması için bir kenarda bekletilir.
- Patatesli iç harcını hazırlamak için patateslerin kabukları soyulup yıkanır ve iri iri doğranıp tuzlu su içerisinde yumuşayıncaya kadar haşlanır.
- Patatesler yumuşayınca suyu süzülür ve çatal veya ezici yardımı ile ezilip püre haline getirilir.
- Üzerine pul biber ilave edilip karıştırılır ve hazırlanan patatesli iç harcı soğumaya bırakılır.
- Mayalanan hamurdan parçalar kopartılıp beze yapılır
- Bezeler unlu bir zemin üzerinde merdane yardımı ile uzunlamasına açılır.
- Üzerine uzunlamasına patatesli iç harcından koyulur ve kenarda kalan hamurlar ortada birleştirilip sıkılarak kapatılır.
- Şekillendirilen patatesli kır pidesi yağlı kağıt serili fırın tepsisine kapatma yerleri alta gelecek şekilde yerleştirilir.
- Üzerilerine fırça yadımı ile yumurta sarısı ve sıvı yağ karışımı sürülür ve tepsi mayası için 15 dakika kadar dinlendirilir.
- Patatesli kır pidesi önceden ısıtılmış 190° fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirilir.
- Pişirilen pideler fırından alınır ve yumuşamaları için üzerilerine temiz bir bez örtülür.
- Hazırlanan pideler sıcak olarak servise sunulur.
Afiyet olsun...
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