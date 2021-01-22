Türkiye’de kişisel verilerin güvenliği konusundaki endişeler, WhatsApp’ın gelen tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kaldığı gizlilik ilkeleri ile iyice artarken; WhatsApp’a tepki olarak indirme rekorları kıran BiP’i bünyesinde barındıran Turkcell’in kullanıcıların gizliliği alanında pek çok tartışmalı patent aldığı ortaya çıktı.

Turkcell, BT Dünyası'nın gündeme taşıdığı gelişmeye göre 2020 yılında kullanıcıların mesaj içeriklerini ve psikolojik durumunu analiz etmekten, mesajlaşma uygulamalarında yazışmalarını analiz edip müzik önermeye; e-posta toplama ve doğrulama sisteminden, konum verisini iletme sistemine pek çok başlık altında patent başvuruları yapmış.

DEEPFAKE DE VAR...

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun internet sitesinde yaptığımız detaylı sorgulamada, Turkcell’in bu patentlere ek olarak, kullanıcıların cihazlarından toplanan verilerle cinsiyet tahmininden, abone hareketlerinin izlenmesini ve raporlanmasına; kişilerin kredi, fatura bilgilerinin, demografik ve finansal verilerinin kullanılmasıyla kanuni takibe düşme olasılığının hesaplanmasından, son dönemin tartışmalı teknolojisi “deepfake” uygulamalarına onlarca farklı alanda patent başvurusu yaptığı görülüyor.

SOSYAL PAYLAŞIMLARIN BELİRLİ KİŞİLERE NEGATİF ETKİSİNİ ÖLÇECEK

Kişisel verileri doğrudan ilgilendiren bu patent başvurularının arasında, sosyal ağlarda kullanıcılar tarafından yapılan paylaşımların, yazışmaların, kurumsal şirketlere veya kamuda önemli bir konumda olan kişilere yapacağı negatif etkilerin tahmin edilmesini sağlayan bir buluş bile yer alıyor.

İŞTE O PATENTLER

Kişisel verilerle ilgili olarak Turkcell’in başvuru yaptığı patentler arasında en çok dikkat çekenler ise şöyle:

MÜŞTERİ TANIMA VE RİSK HESAPLAMA SİSTEMİ (11 Aralık 2020)

Özellikle mobil iletişim operatöründen hizmet alan abonelerin operatöre ait bir bayiyi ziyaret ettiğinde bayiden alınan abone görüntüsünü otomatik olarak işleyerek müşteri ve kullandığı ürün/servis bilgilerine ulaşılmasını ve operatörden ayrılma riskinin hesaplanmasını sağlıyor.

SOSYAL MEDYA AĞLARINDA SAHTE HESAP TESPİT SİSTEMİ (27 Kasım 2020)

Kullanıcıların etkileşime girdiği sosyal medya içerikleri üzerinde metin madenciliği algoritması ve duygu analizi kullanılarak sahte sosyal medya hesaplarının tespit edilmesini sağlıyor.

E-POSTA TOPLAMA VE DOĞRULAMA SİSTEMİ (20 Kasım 2020)

Kullanıcı cihazlarında çalışan ve e-posta ve cep telefonu numarası ile tek ve/veya çift katmanlı doğrulama yapılması mümkün olan uygulamalarda kişilerin e-posta bilgisi girmedikleri durumda belirli periyotlarla kullanıcılara e-posta bilgisini girmelerini hatırlatan ve belirli bir süre zarfı boyunca e-posta bilgisini girmeyen kullanıcının uygulamaya erişiminin kısıtlanmasını sağlıyor.

KULLANICI SOSYALLİĞİ TAHMİN SİSTEMİ (17 Kasım 2020)

Mobil cihaz kullanıcının şebeke üzerinde üreyen kullanım verisinin analiz edilmesi ile mobil cihaz kullanıcısının sosyalliği hakkında yorum yapılmasına ve kullanıcılara özel fayda tanımlaması yapılmasına olanak sağlıyor.

MÜŞTERİ PROFİL ANALİZİ İLE İLETİŞİM DİLİ DÜZENLEME SİSTEMİ (13 Kasım 2020)

Müşterilerin satın alma davranışlarının eğilim modelleri ile tahmin edilmesini ve bu doğrultuda müşteri ile iletişim dilinin düzenlenmesini sağlıyor.

KONUM VERİSİ İLETME SİSTEMİ (9 Kasım 2020)

Konum bilgisi sağlayan servislerden iletilen konum verileri içerisindeki bilgilerin kullanıcıların sahip oldukları yetkilere göre sunulmasını sağlıyor.

PSİKOLOJİK DURUM ANALİZ SİSTEMİ (6 Kasım 2020)

Mobil cihaz kullanıcılarının telekom verisinin psikoloji modelleri ile analiz edilmesi sayesinde kullanıcıların psikolojik durumlarının belirlenmesine imkan sağlıyor.

ELEKTRONİK CİHAZ SENSÖRLERİ İLE CİNSİYET TAHMİN ETME SİSTEMİ (5 Kasım 2020)

Kullanıcı cihazının hareket sensörlerinden alınan veriler doğrultusunda kullanıcının cinsiyetinin tahmin edilmesini sağlıyor.

MÜZİK ÖNERİ SİSTEMİ (4 Kasım 2020)

Kullanıcıların mobil cihazları üzerinde kullandıkları mesajlaşma uygulamasındaki yazışmalardan doğal dil işleme (NLP) ile duygu durumunun belirlenmesine ve belirlenen duygu durumuna göre kullanıcıya müzik önerisinde bulunulmasına imkân sağlıyor.

KİŞİNİN KONUŞMA ANINDAKİ YÜZ HAREKETLERİNİ BAŞKA BİR KİŞİNİN YÜZÜNE YERLEŞTİREN BİR SİSTEM (3 Kasım 2020)

Kullanıcıların kendi konuşma ve yüz ifadelerini diğer kişilerin yüzü ve konuşması üzerinden gerçek zamanlı gözlemleyebilmesini, konuşma anındaki mimiklerin ve dudak hareketlerinin diğer kişinin yüzüne aktarılmasını sağlıyor.

ABONE ŞEBEKE HAREKETLERİNİ İZLEME SİSTEMİ (2 Kasım 2020)

Telekomünikasyon hizmeti abonelerine ilişkin mobil sinyalleşme verilerinin analiz edilerek abone hareketlerinin izlenmesini ve raporlanmasını sağlıyor.

YÜZ TANIMA ENTEGRELİ ÇEVİK PROJE YÖNETİM SİSTEMİ (2 Kasım 2020)

Şirketler tarafından kullanılan hata izleme ve çevik proje yönetimi yazılımlarına çalışanlar üzerinde yüz tanıma teknolojileri ile yapılan analizler sonucunda elde edilen duygu durumlarının entegre edilmesini ve çalışanların duygu durumlarına ilişkin olarak alınabilecek aksiyonların belirlenmesini sağlıyor.

MÜŞTERİ KAYBININ ENGELLENMESİNİ SAĞLAYAN BİR SİSTEM (2 Kasım 2020)

Müşterilerin çağrı merkezi ile yapılan görüşme sonrasında görüşme verilerinin analiz edilmesiyle müşteri duygu durumunun belirlenmesini ve duygu durumuna bağlı olarak müşteri kaybının tahminlenmesini sağlıyor.

KİŞİSEL VERİ YÖNETİM SİSTEMİ (28 Ekim 2020)

Kişisel verilerin bir sanal kimlik şeklinde blokzincir altyapısında kayıt altında tutulmasını ve pazarlama amaçlı kural bazlı olarak belirli kişilere sunulmasını sağlıyor.

SATIŞ KANALI BELİRLEME SİSTEMİ (22 Ekim 2020)

Telekomünikasyon sektöründe müşterilerle ürün satışı amaçlı iletişime geçilmesi gereken durumlarda çevresel faktörlerin analiz edilerek müşteriler için en uygun satış kanalının belirlenmesini sağlıyor.

ULAŞILAMAYAN KİŞİLERLE İLETİŞİM İÇİN BİR SİSTEM (8 Eylül 2020)

Aranan bir kişiye ulaşılamaması durumlarında aranan kişinin son alınan telefon sinyalinden konum verileri tespit edilerek aranılan zaman dilimi içerisinde tespit edilen konuma belirli bir mesafe uzaklıkta yer alan ve arayan ve/veya aranan kişinin kişi listesinde olan kişilerin listesinin çıkarılmasını ve arayan kişiye veya kurumlara sunulmasını sağlıyor.

VERİ İZLEME SİSTEMİ (13 Ağustos 2020)

Uygulamaların birbirleri ile olan sinyalleşme ve veri alışverişi (network/ağ) trafiğinin izlendiği ve kaydedildiği bir veri tabanı üzerinde oluşturulan çıktı kayıtlarının anlamlaştırılarak otomatik olarak bir merkezi konfigürasyon veri tabanına kaydedilmesini sağlıyor.

AİLELERİN VE AİLE İÇİNDE KARAR ALICI KİŞİNİN TAHMİNLENMESİNİ SAĞLAYAN BİR SİSTEM (13 Mayıs 2020)

Kullanıcıların birbirleri ile iletişimlerini ve bulundukları konum bilgisini kullanarak aileleri ve ailede bir servisin, ürünün, hizmetin alınması konusunda karar alıcı olma ihtimali yüksek olan kişinin belirlenmesini ve karar alıcı kişiye reklam, indirim gibi pazarlama kampanyalarının iletilmesini sağlıyor.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARININ ETKİLERİNİ TAHMİNLEYEN BİR SİSTEM (6 Mayıs 2020)

Çeşitli sosyal medya servislerinde kullanıcılar tarafından yapılan paylaşımların, yazışmaların, kurumsal şirketlere veya kamuda önemli bir konumda olan kişilere yapacağı negatif etkilerin tahmin edilmesini sağlıyor.

REKLAM GÖSTERME SİSTEMİ (24 Nisan 2020)

Global ağlara bağlanabilen akıllı TV izleyicisine göre kişiselleştirilen reklam içeriğinin ilgili izleyiciye iletilmesini sağlıyor. Amaç ise izleyicilerin televizyon yayını izlediği cihazlarla birlikte abonesi olduğu haberleşme şebekelerindeki telekomünikasyon verilerini makine öğrenmesi algoritmaları ile analiz ederek, izleyicilere kişiselleştirilmiş reklam içeriklerinin iletilmesini sağlayan bir reklam gösterme sistemi gerçekleştirmek.

FİNANSAL KANUNİ TAKİP ALARM SİSTEMİ (21 Nisan 2020)

Kişilerin kredi, fatura bilgilerinin, demografik ve finansal verilerinin kullanılmasıyla oluşturulan veri setleri üzerinde önem sıralaması ve skorlama yapılmasını, skorlama sonucu oluşturulan ek veri setleri üzerinden sağlanan dinamik veri akışları ile kullanıcının ödeme gücünün hesaplanmasını ve kredi çekecek kişilerin ödeme güçleri doğrultusunda kanuni takibe gitme olasılığının kişiye bildirilmesini sağlıyor.

REKLAM DİNLETME SİSTEMİ (18 Şubat 2020)

Aranan taraftan aranılan tarafa doğru bir çağrı başlatıldığı zaman, aranılan tarafın çağrıyı yanıtlamasından önce arayan tarafa reklam dinletilmesini sağlıyor. Amaç ise haberleşme şebekesi vasıtasıyla arayan tarafın karşı tarafa başlattığı çağrı ve/veya arama sırasında, başlatılan çağrının karşı tarafa ulaşmadan önce yani çağrı geri tonunun arayan tarafa dinletilmesinden önce arayan tarafın, internet çerezlerinin, alışveriş geçmişinin, sosyal medya ilgilerinin, üyesi olduğu kurumlarla ilgili bilgilerinin yapay zekalı algoritma üzerinden değerlendirilmesinin yapılmasıyla, arayan tarafa uygun reklam içeriğinin iletilmesini sağlayan bir reklam dinletme sistemi gerçekleştirmek.

MESAJLAŞMA UYGULAMALARINDA İLETİŞİM SÜREKLİLİĞİ SAĞLAYAN BİR SİSTEM (12 Şubat 2020):

Anlık mesajlaşma uygulamasında kişiler arasındaki mesajlaşma trafiğini yapay zeka aracılığı ile belirli kriterler bazında analiz ederek kullanıcılara mesajlaşma veya görüşme önerileri sunulmasını sağlıyor.