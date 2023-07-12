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        Patlıcanlı haydari tarifi: Patlıcanlı haydari nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Patlıcanlı haydari yapılışı meze severlerin merak ettiği konular arasında. Mezelerin en sevileni ve en lezzetlisi olarak nitelendirilebilecek patlıcanlı haydari, her misafir davetinde olması gereken bir lezzet. Onsuz meze sofrası olmaz diyenlerdenseniz bu tarifin detaylarını aşağıdan okuyabilirsiniz. Patlıcanlı mezeye farklı bir lezzet katarak sofraları şenlendirmek için yazının devamını okuyun…

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 01:59
        Patlıcanlı haydari tarifi
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        Peynirin şahane tadını içinde hissedeceğiniz patlıcanlı haydari yapımı birkaç pratik adımda yapılabilir. Tüm malzemeleri birleştirip közlediğiniz patlıcanların üzerinde bol zeytinyağı gezdirebilir ve ufak bir hazırlıkla misafirlerinizin midesini fethedebilirsiniz. Yemelere doyamayacağınız patlıcan haydari nasıl yapılır sorusuna yanıt bulmak için aşağıya inin…

        Kaç kişilik: 4 kişilik

        Hazırlama süresi: 5 dakika

        Pişirme Süresi: 10 dakika

        Kalori: 1 porsiyon 188 kcal

        PATLICANLI HAYDARİ MALZEMELERİ

        Tarifimizin olmazsa olmazı patlıcanların yanı sıra birkaç basit malzeme ve az bir süre ile patlıcanlı haydari yapmak mümkün. Misafirleriniz aniden gelme sürprizi yaptığında dahi bu tarifi evdeki malzemelerle hazır hâle getirebilirsiniz. İşte patlıcanlı haydari malzemeleri;

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        • 6 yemek kaşığı süzme yoğurt
        • 2 dilim beyaz peynir
        • 1 adet orta boy patlıcan
        • 1 çay kaşığı karabiber
        • 1 diş sarımsak
        • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

        Üzeri için ise;

        • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
        • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

        PATLICANLI HAYDARİ NASIL YAPILIR?

        Malzemeleri hazır ettikten sonra bu pratik tarifin yapım adımlarına geçebilirsiniz. İşte patlıcanlı haydari tarifi;

        • Bir adet orta boy patlıcan tarif için yeterli. Patlıcana çizikler atın ve önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına koyarak 10 – 15 dakika sürecek kadar közleyin.
        • Közleme adımından sonra patlıcanı bir kabın içine alarak kapağını kapatın. Patlıcan bu sırada dinlenecek.
        • Ardından patlıcanı çıkararak kabuklarını soymaya başlayın.
        • Kabuklarını soyduktan sonra bir bıçak alın ve kesme tahtasında patlıcanı bıçak yardımıyla dövün.
        • Ardından peyniri ezin ve süzme yoğurtun içine karabiber, rendelenmiş sarımsak ve zeytinyağını dâhil edin. En son patlıcanı da ilave edin ve iyice karıştırın.
        • En son adımda üzerine toz kırmızı biberi ve zeytinyağını da ekleyin ve servise hazır hâle getirin.

        Afiyet Olsun!

        Patlıcanlı Haydari Püf Noktası: Bu tarifin daha enfes olması adına içine peynir ilave ettik. Ancak burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Peyniriniz çok tuzluysa bu lezzeti bastırmak adına içine kıyılmış maydanoz ya da nane ekleyebilirsiniz. Aynı şekilde içerisindeki patlıcan miktarını artırarak patlıcan tadını daha baskın hâle getirebilirsiniz.

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