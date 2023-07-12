Patlıcanlı haydari tarifi: Patlıcanlı haydari nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Patlıcanlı haydari yapılışı meze severlerin merak ettiği konular arasında. Mezelerin en sevileni ve en lezzetlisi olarak nitelendirilebilecek patlıcanlı haydari, her misafir davetinde olması gereken bir lezzet. Onsuz meze sofrası olmaz diyenlerdenseniz bu tarifin detaylarını aşağıdan okuyabilirsiniz. Patlıcanlı mezeye farklı bir lezzet katarak sofraları şenlendirmek için yazının devamını okuyun…
Peynirin şahane tadını içinde hissedeceğiniz patlıcanlı haydari yapımı birkaç pratik adımda yapılabilir. Tüm malzemeleri birleştirip közlediğiniz patlıcanların üzerinde bol zeytinyağı gezdirebilir ve ufak bir hazırlıkla misafirlerinizin midesini fethedebilirsiniz. Yemelere doyamayacağınız patlıcan haydari nasıl yapılır sorusuna yanıt bulmak için aşağıya inin…
Kaç kişilik: 4 kişilik
Hazırlama süresi: 5 dakika
Pişirme Süresi: 10 dakika
Kalori: 1 porsiyon 188 kcal
PATLICANLI HAYDARİ MALZEMELERİ
Tarifimizin olmazsa olmazı patlıcanların yanı sıra birkaç basit malzeme ve az bir süre ile patlıcanlı haydari yapmak mümkün. Misafirleriniz aniden gelme sürprizi yaptığında dahi bu tarifi evdeki malzemelerle hazır hâle getirebilirsiniz. İşte patlıcanlı haydari malzemeleri;
Üzeri için ise;
PATLICANLI HAYDARİ NASIL YAPILIR?
Malzemeleri hazır ettikten sonra bu pratik tarifin yapım adımlarına geçebilirsiniz. İşte patlıcanlı haydari tarifi;
Afiyet Olsun!
Patlıcanlı Haydari Püf Noktası: Bu tarifin daha enfes olması adına içine peynir ilave ettik. Ancak burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Peyniriniz çok tuzluysa bu lezzeti bastırmak adına içine kıyılmış maydanoz ya da nane ekleyebilirsiniz. Aynı şekilde içerisindeki patlıcan miktarını artırarak patlıcan tadını daha baskın hâle getirebilirsiniz.