        Haberler Kültür-Sanat Müzik Patti Smith İstanbul'da geliyor

        Patti Smith İstanbul’da geliyor

        Rock müziğin efsanevi isimlerinden Patti Smith 17 Mayıs'ta İstanbul Bonus Parkorman'da müzikseverlerle buluşacak

        Giriş: 20 Nisan 2026 - 15:14 Güncelleme:
        Rock’un asi ruhu, şiirin özgür sesi, aktivizmin simgesi Patti Smith İstanbul’a geliyor... 17 Mayıs 2026’da Bonus Parkorman, unutulmaz bir geceye ev sahipliği yapacak.

        17 Mayıs’ta İstanbul’un özgürlüğün ve ritmin buluşma noktası olacağını ifade eden Patti Smith, İstanbul’a şu sözlerle sesleniyor: “Yanımda gitarlarım, cebimde yarım kalmış şiirlerim ve bitmeyen özgürlük arayışımla… Şimdi yeniden buluşma vakti!”

        Yıllardır birlikte üretim yaptığı Patti Smith Quartet'te, Lenny Kaye, Jay Dee Daugherty, Tony Shanahan ve Jackson Smith usta sanatçıya eşlik edecek.

        1975’te Horses albümüyle rock tarihini yeniden yazan Patti Smith, “Because the Night” ve “People Have the Power” ile kuşaklar boyunca yankı uyandırdı. Müziği, edebiyatı ve aktivizmi tek bir sahnede buluşturan sanatçı, İstanbul’da yalnızca şarkılarını değil, şiirlerini ve spoken word performanslarını da paylaşacak. Konserin biletleri, Biletinial’da satışa çıktı.

