Paul Onuachu: En güzel an kupa kazanmak!

MENTAL DİRENÇ VE SON SANİYE

Antrenmanda dahi olsa arkadaşlarının umursamaz oynamasının sahada kendisini en çok sinirlendiren şey olduğunu dile getiren Onuachu, sahadaki en güçlü yönünün mental dayanıklılık olduğunu dile getirdi. Onuachu, “Mental olarak güçlü olmam. Son saniyeye kadar mücadele eder, oyundan asla kopmam” dedi. En çok zorlandığı rakibin ise “Virgil Van Dijk” olduğunu söyledi.