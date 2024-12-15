Paula Abdul'un cinsel taciz suçlamasına milyonlarca dolarlık anlaşma

"KORKTUM, SUSTUM"

Nigel Lythgoe, birden fazla yarışma programında birlikte jüri üyeliği yaptığı 62 yaşındaki Abdul'un iddialarını yalanladı ve 'korkunç bir karalama' olarak nitelendirdi.

İddiaların tarihi 2000'li yıllara dayanıyor, ancak mahkeme belgelerine göre Abdul, televizyon yarışma programlarının en tanınmış yapımcılarından biri aleyhinde konuşma korkusu nedeniyle geçen yıl California'da dava açana kadar sessiz kaldığını söyledi.