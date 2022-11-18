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Paulina Porizkova: Eşini 3 yıl boyunca benimle aldattı

Paulina Porizkova, inişli çıkışlı bir birliktelik sürdürdüğü 'The Cars' grubunun solisti Ric Ocasek ile ilgili bugüne kadar konuşulmayanları anlattı. Porizkova, Ocasek ile ilişkisinin başladığında ünlü müzisyenin evli ve çocuklarının olduğunu aylar sonra öğrendiğini itiraf etti

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  • Paulina Porizkova'dan yıllar sonra gelen Ric Ocasek itirafı: Eşi Suzanne Ocasek'i 3 yıl boyunca benimle aldattı - Magazin haberleri

    1980'lerin ve 90'ların en ünlü modellerinden biri olan Çek asıllı Paulina Parizkova, 2019'da kaybettiği şarkıcı eşi Ric Ocasek ile birlikteliğinin bilinmeyenlerini konuk olduğu 'Red Table Talk' adlı programda anlattı.
  • Paulina Porizkova'dan yıllar sonra gelen Ric Ocasek itirafı: Eşi Suzanne Ocasek'i 3 yıl boyunca benimle aldattı - Magazin haberleri

    "BEBEĞİM, BU ARADA BEN EVLİYİM' DEDİ"

    Paulina Porizkovai o dönem 'The Cars' adlı müzik grubunun 'Drive' adlı şarkının klip çekiminde tanıştığı Ric Ocasek'in, ilişkilerinin başında evli ve çocuklu olduğunu aylar sonra öğrendiğini itiraf etti. Porizkova'nın anlattıklarına göre; Ric Ocasek, ikinci eşi Suzanne ile evliliğini ve çocuklarını, Paulina Porizkova'ya ilişkileri başladıktan birkaç ay sonra söyledi. Porizkova, o anı "Bana geldi ve 'Evet bebeğim, bu arada ben evliyim' dedi" sözleriyle anlattı.
  • Paulina Porizkova'dan yıllar sonra gelen Ric Ocasek itirafı: Eşi Suzanne Ocasek'i 3 yıl boyunca benimle aldattı - Magazin haberleri

    "EŞİNİ 3 YIL BOYUNCA BENİMLE ALDATTI"

    Anılarını kaleme aldığı 'No Filter' adlı kitabında bu konuyu biraz daha ayrıntılı bir şekilde anlatan Porizkova'nın satırlarına göre Ocasek'in itirafı şu şekilde geldi: O sırada Paulina Porizkova ile Ric Ocasek, birbirleriyle şakalaşıp öpüşüyordu. Porizkova, Ocasek'e "Bana bir sır ver" dedi. Bunun üzerine Ocasek de aslında evli olduğunu söyledi.
  • Paulina Porizkova'dan yıllar sonra gelen Ric Ocasek itirafı: Eşi Suzanne Ocasek'i 3 yıl boyunca benimle aldattı - Magazin haberleri

    Paulina Porizkova, kitabında o an "suratına bir bardak dolusu soğuk su atılmış gibi" hissettiğini yazdı. Ric Ocasek'in itirafı ona ilişkisinden geri adım attırmadı. O sırada henüz 19 yaşındaydı ve kitabında da anlattığına göre; "bunun kötü bir evlilik" olduğunu düşündü. Üstelik Ocasek'e büyük bir tutkuyla aşıktı. Porizkova'nın anlattığına göre 3 yıl gizli bir ilişki sürdürdüler. Paulina Porizkova, durumu şu satırlarla özetledi: "Ric, eşini 3 yıl boyunca benimle aldattı."
  • Paulina Porizkova'dan yıllar sonra gelen Ric Ocasek itirafı: Eşi Suzanne Ocasek'i 3 yıl boyunca benimle aldattı - Magazin haberleri

    "EŞİNDEN BOŞANACAĞINI SANIYORDUM"

    Paulina Porizkova, Ocasek'e öylesine aşıktı ki onun uğruna sevgilisini terk etti. Ric Ocasek'in de karısından ayrılacağını sanıyordu, ama yanıldı. Porizkova, o süreci şöyle anlattı: "Bana karısından boşanmak için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Çünkü çocukları küçüktü. Ben de bunun üzerine Ric'in ne kadar iyi bir baba olduğunu düşündüm."

    Porizkova, programın sunucuları Jada Pinkett Smith, Willow Smith ve Adrienne Banfield-Norris'e "Tanıştığımız andan itibaren bu kadar yalan söyleyeceği aklıma gelmemişti" dedi.
  • Paulina Porizkova'dan yıllar sonra gelen Ric Ocasek itirafı: Eşi Suzanne Ocasek'i 3 yıl boyunca benimle aldattı - Magazin haberleri

    İkili, 3 yıl süren gizli aşkın ardından 1989'da evlenmişti. İki erkek çocukları olan Porizkova ile Ocasek, tam 30 yıl sonra yollarını ayırmaya karar verdiler, fakat 2018'de ünlü müzisyenin sağlık sorunları ortaya çıkınca model, eşinin bakımına yardımcı olmaya karar vermişti.

    Öte yandan Paulina Porizkova, daha önce konuk olduğu Amanda De Cadenet'nin podcast yayınında Ric Ocasek ile geçirdiği evlilik hakkında konuşmuştu.
  • Paulina Porizkova'dan yıllar sonra gelen Ric Ocasek itirafı: Eşi Suzanne Ocasek'i 3 yıl boyunca benimle aldattı - Magazin haberleri

    57 yaşındaki Porizkova, o dönemde düşündüklerini şu sözlerle dile getirmişti: "Onun bana olan ilgisini 'aşk' olarak yorumladım. Oysa sanırım daha çok 'saplantıydı'. Bana takıntılıydı ve ben bunu aşk sandım. Benim herhangi bir şey yapmamı istemiyordu, hiçbir yere gitmemi istemiyordu. Sadece onun çevresinde olmamı istiyordu ve ben bunu aşk ile karıştırdım."

    Ocasek ile boşandıktan sonra bir süre aynı evde yaşayan Parizkova, bu durumu Ric Ocasek'in kendisine duyduğu büyük aşk olarak nitelediği için de onu kaybetmek istemediğini sözlerine eklemişti.
  • Paulina Porizkova'dan yıllar sonra gelen Ric Ocasek itirafı: Eşi Suzanne Ocasek'i 3 yıl boyunca benimle aldattı - Magazin haberleri

    "ONU KAYBETMEK İSTEMİYORDUM"

    Porizkova, Ric Ocasek'i Yunan mitolojisindeki, kendi yarattığı heykele aşık olan Pygmalion'a benzetmişti. Porizkova, sonra da şunları söylemişti: "Beni kanatları altına aldı. Bana ne giyeceğimi söyledi, ne yapacağımı söyledi. Onun isteklerine uydum. Çünkü bunu yapmamak, onu kaybetme riskini göze almak demekti. Onun sevgisi benim için herhangi bir arkadaştan, kariyerimden ya da yapmak istediğim her şeyden daha önemliydi."
  • Paulina Porizkova'dan yıllar sonra gelen Ric Ocasek itirafı: Eşi Suzanne Ocasek'i 3 yıl boyunca benimle aldattı - Magazin haberleri

    "BENİ MÜLK OLARAK GÖRDÜĞÜNÜ YILLAR SONRA FARK ETTİM"

    Yıllar boyunca da her şeyi Ric Ocasek'in arzusuna göre yaptığını sözlerine ekleyen Paulina Porizkova, "Ve ne zaman onun istediklerini yapmamaya başladım, işte o zaman işler iyi gitmemeye başladı" diye konuşmuştu. Porizkova, sözün bir noktasında, kendisinin, Ocasek için 'değerli bir mülk' olmaktan öteye gitmediğini uzun zaman sonra anladığını itiraf etmişti. Ünlü isim, konuyla ilgili "Sevilen bir insan yerine değerli bir mülk gibi görüldüğünüz zaman değişemeyeceğinizi, büyüyemeyeceğinizi, yaşlanamayacağınızı çok uzun süre fark etmedim" demişti.
  • Paulina Porizkova'dan yıllar sonra gelen Ric Ocasek itirafı: Eşi Suzanne Ocasek'i 3 yıl boyunca benimle aldattı - Magazin haberleri

    "O ZAMANLARDA BU ÇEŞİT BİR AŞK İSTİYORDUM"

    Porizkova bu tür bir evliliğe nasıl razı geldiğini sorusuna da "Gençlik yıllarında ihtiyacım olan şey buydu" yanıtını vermişti. Porizkova, bu konu hakkında "Bu çeşit bir ilgi istiyordum, bu çeşit bir aşk istiyordum. Bana uzun yıllar boyunca verdiği her şeyi istiyordum" ifadelerini kullanmıştı. Paulina Porizkova, "İzlemek istediğim filmleri görmek için sinemaya gitmedim, istediğim gibi bir kariyerim olmadı. Ama bu dünyadaki en önemli şey olan 'aşka' sahip olduğumu düşündüm" diyerek o dönemdeki mantığını kelimelere dökmüştü.
  • Paulina Porizkova'dan yıllar sonra gelen Ric Ocasek itirafı: Eşi Suzanne Ocasek'i 3 yıl boyunca benimle aldattı - Magazin haberleri

    "ÇOCUKLARI İÇİN ÇOK İYİ BİR BABAYDI"

    Bunların yanı sıra Ric Ocasek'in oğulları Jonathan ile Oliver için çok iyi bir baba olduğunu da sözlerine eklemişti. Paulina Porizkova, Ocasek'in kendisinden önceki ilişki ve evliliklerinden dört tane daha çocuğu olduğunu da hatırlatmıştı. Porizkova, geçen yıllar içinde eski eşiyle birliktelikleri çok iyi gitmese de hatta yatak odalarını ayırmış olsa da sonsuza kadar onunla birlikte kalmayı arzu ettiğini söylemişti. Ünlü isim, "Sadece onun benimle konuşmasına, onunla iletişim kurmaya ihtiyacım vardı" demişti.

    Fotoğraflar: AP, Splash News, Mega

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