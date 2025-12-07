Habertürk
        Paulo Fonseca 9 ay sonra takımının başında! - Futbol Haberleri

        Paulo Fonseca 9 ay sonra takımının başında!

        Olympique Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca, 2 Mart 2025'te Brest maçında hakeme yönelik hareketi nedeniyle aldığı 9 aylık cezanın sona ermesiyle birlikte bugün oynanacak Lorient karşılaşmasıyla birlikte kulübeye dönecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 16:07 Güncelleme: 07.12.2025 - 16:07
        Fonseca 9 ay sonra takımının başında!
        Olympique Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca, 2 Mart 2025'te oynanan Brest maçının hakemine yönelik hareketi nedeniyle aldığı 9 aylık ceza sona erdi. Fonseca, bugün TSİ 22.45’te oynanacak Lorient maçında takımının başında olacak. Fransa Ligue 1 Disiplin Komitesi tarafından verilen cezanın 30 Kasım 2025 itibarıyla tamamlanmasıyla birlikte Portekizli teknik adam sahadaki yerini alabilecek.

        52 yaşındaki teknik adamın yönetimindeki Lyon, Fransa Ligue 1’de 14 haftalık bölümde 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 24 puanla 5. sırada yer alıyor.

