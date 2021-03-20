PAYDAY 3 ne zaman çıkacak? PAYDEY serisini takip edenler uzun süredir heyecanla bu sorunun cevabını merak edip araştırıyordu. Nihayet beklenen açıklama PAYDEY'in geliştiricisi Starbreeze'den geldi. Peki, PAYDAY 3 ne zaman çıkacak? İşte PAYDEY 3'ün teknoloji tutkunlarıyla buluşacağı tarih....

PAYDAY 3 NE ZAMAN ÇIKACAK?

PAYDAY'in geliştiricisi Starbze yaptığı açıklamayla "PAYDAY 3 ne zaman çıkacak?" sorusunun cevabını verdi. Yapılan açıklamaya göre PAYDEY 3 Koch Media - Starbze ortalığında çıkacak. Oyunun çıkış tarihi ise 2023 olarak belirlendi.

Yapılan açıklamada Starbreeze ve Koch Media arasında uzun süreli bir anlaşmaya imza atıldığı duyuruldu.

Starbreeze CEO'su Tobias Sjögren, PAYDAY 3'ün küresel yayınını ve tüm yaşam döngüsü boyunca pazarlama çabalarını da güvence altına aldığını savundu.