Osmanlı Padişahı Sultan Abdülhamid'in hayatını anlatan Payitaht Albülhamid dizisinin yeni sezonu bu gece TRT 1'de başlıyor. 5 sezondur ekranlarda olan Payitaht Abdülhamid oyuncuları kimler? Bu sezon kadroya katılan oyuncular, Payitaht Aldülhamid'in konusu ve hakkında merak edilen her şeyi haberimizde bulabilirsiniz...



PAYİTAHT ABDÜLHAMİD'E YENİ SEZONDA KİMLER KATILDI?

İsmail Hakkı: (Eşref Aziz):

Sinema ve tv dizilerinin beğenilen oyuncusu İsmail Hakkı, Payitaht’a gelenekçi, gözü pek, vatanına, Sultanını ve bayrağına kötü söz söyletmeyen, hırsız yakalamakta mahir, gündüz üniformalı komiser, gece ise kabadayı kimliği ile çapraşık cinayetleri çözen ve her meselenin önünde gözünü kırpmadan duran Komiser Aziz Baba karakteriyle giriyor.

Hakan Bilgin (Mika):

Tiyatro, dizi ve TV’nin beğenilen oyuncusu Hakan Bilgin, Payitaht dizisine Ermeni Devrim Federasyonu’nun üç büyük kurucusundan biri olan Mika karakteri ile katılıyor.

Cansu Fırıncı (İzak Fernandez):

Sevilen dizi oyuncusu Cansu Fırıncı, Payitaht’a çılgın, zeki ve ilginç, saplantılı huyları olan İzak Fernandez karakteriyle katılıyor. Karaso’yla işbirliği içinde izleyeceğimiz Fernandez’i, geçmiş aile hesaplaşması intikamıyla Abdülhamid’e ekonomik ve anarşik hamleler içeren saldırılarıyla izleyeceğiz.

Ali Buhara Mete (Manyas):

Ekranların beğenilen oyuncusu Ali Buhara Mete Payitaht’a tarihi bir şahsiyet olan Manyasizade Refik Bey olarak bilinen gizemli, kendinden emin ve bilgeç tavrı ile konuştuğu kişileri etkileyen Manyas karakteri ile giriyor.

Mehmet Korhan Fırat (Tatavlalı):

Oyuncu Mehmet Korhan Fırat diziye Payitaht’ın bütün Ermeni külhanbeyleri ve küçük çaplı kabadayılarının emrinde olduğu Tatavlalı karakteri ile giriyor.

Yılmaz Meydaneri (Avlonyalı Sadrazam Ferit Paşa):

Deneyimli oyuncu Yılmaz Merdaneli, Payitaht’a Batılı devletler tarafından desteklenen Avlonyalı Sadrazam Ferit Paşa karakteri ile giriyor.

Alara Turan (Fatma Sultan):

Ekranların genç ve güzel oyuncusu Alara Turan Payitaht dizisine 5.Murat'ın kızı, Abdülhamid'in yeğeni, Aliye Sultanın ablası Fatma Sultan olarak giriyor. Saraya gelişlerinin Bidar ve Naime'yi huzursuz ettiği Fatma Sultan’ı da babasının yaşadıklarından dolayı sorumlu tuttuğu amcası Abdülhamid’e tavrı nasıl olacak?

Burak Haktanır (Eskidarlı Vahap):

Sinema ve dizi oyuncusu Burak Haktanır, Payitaht’a Komiser Aziz’in has adamı Eskidarlı Vahap karakteri ile katılacak. Görüntüsünün aksine bitirim kimliği ve kaytan bıyıkları ile kavga ve çatışmanın içinde izleyeceğimiz Eskidarlı Vahap’ı kendisine verilen görevlerin ve emanetlerin peşinde bir karakter olarak seyredeceğiz.

Eren Dinler (Talat Paşa):

Tiyatro oyuncusu, yönetmeni ve TV oyuncusu Eren Dinler, Payitaht’ın yeni sezonunda Talat Paşa’ya hayat verecek.

Gökşin Saraç (Aliye Sultan):

Genç oyuncu Gökşin Saraç, Payitah’ın 5. sezonuna, 5.Murat'ın kızı, Abdülhamid'in yeğeni Aliye Sultan olarak giriyor.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD OYUNCULARI

II. Abdülhamid (Bülent İnal): Abdülmecid'in oğlu olan 34. Osmanlı Padişahı.

Bidâr Kadınefendi (Özlem Conker): II. Abdülhamid'in eşi; Mehmed Abdülkadir Efendi'nin annesi.

Halil Halit Bey (Gürkan Uygun): II. Abdülhamid'in adamı.

Mahmud Paşa (Hakan Boyav): Son derece hırslı bir Osmanlı paşası.

Tahsin Paşa (Bahadır Yenişehirlioğlu): Kendini devletine ve Abdülhamid’e adamış bir devlet adamı.

Şehzade Abdülkadir (Can Sipahi): Sultan Abdülhamid'in ve Bidar Kadın Efendi'nin oğlu.

Theodor Herzl (Saygın Soysal): Yahudi kökenli Avusturya-Macaristanlı gazeteci ve siyonizmin kurucusu.

Naime Sultan (Duygu Gürcan): Sultan Abdülhamid’in ve Bidar Kadın Efendi'nin kızı.

Prens Sabahaddin (Kaan Turgut): Seniha Sultan ve Mahmud Paşa'nın oğlu.

Melike (Ahsen) (Ezgi Eyüboğlu): Son derece duygusal bir Balkan güzeli.

Fehime Sultan (Elif Özkul): 33. Padişah V. Murad'ın kızı.

Hatice Sultan (Gözde Kaya): V. Murad'ın kızı.

Emanuel Karasu (Ali Nuri Türkoğlu): Jön Türkler'in tanınmış üyelerinden biri; Yahudi kökenli Osmanlı vatandaşı.

Ahmet Celalettin Paşa (Cem Uçan): Kendini devletine ve Abdülhamid’e adamış bir devlet adamı.

David Grun (Şakir Güler): Şehzade Abdülkadir'in dostluğunu kazanmaya çalışan bir siyasetçi.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD KONUSU

1896'da, Sultan Abdülhamid'in padişahlığının 20. yılından itibaren döneme damgasını vuran önemli olayları ekrana taşıyan olan “Payitaht – Abdülhamid”, dizisinde, uzun süre sonra Osmanlı'nın zaferi ile sonuçlanan bir savaş: ''Yunan Harbi'ne yer veriliyor. 1. Siyonist Kongre ile Sultan'dan istenen Filistin toprakları, Padişah'ın sonuna kadar vermediği ve masadan düşmanın hüsranla kalktığı bir dönem olarak ekrana geliyor. Yine Sultan'ın başarılı olduğu bir önemli proje, Hicaz Demiryolu çalışmaları ve dahası Payitaht Abdülhamid dizisinde yer alacak diğer önemli tarihi olaylar arasında. Sultan Abdülhamid Han ile birlikte ülkenin mücadelesine tanıklık ederek, günümüze taşınan güçlü bir milletin evlatlarına ve gelecek tarihimize armağan niteliğinde sunulmayı vaat eden dizi, 'Mücadele!’ Ana temasındaki mesajla seyirciye sunuluyor.