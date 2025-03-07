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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Pazarama’dan Ramazan'a özel kampanya - İş-Yaşam Haberleri

        Pazarama’dan Ramazan'a özel kampanya

        İş Bankası iştiraklerinden Pazarama, Ramazan ayına özel bir kampanya başlattı. Hazırlanan kampanya kapsamında, tüketicilere çeşitli fırsatlar sunuluyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 10:50 Güncelleme: 07.03.2025 - 10:50
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        Pazarama'dan Ramazan'a özel kampanya
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        Türkiye İş Bankası iştiraki Pazarama, Ramazan ayında yeni bir kampanya dönemi başlattı. Kampanya kapsamında, 1-31 Mart tarihleri arasında tüketicilere özel çeşitli fırsatlar sunuluyor.

        Kampanyada her gün seçili ürünlerde indirimlere ek olarak her akşam 20:30- 05:30 saatleri arasında geçerli iftardan sahura kuponları ve 11-13 Mart tarihleri arasında 2 al 1 öde ya da 2. ürün 1 TL gibi fırsatlar öne çıkıyor.

        Pazarama’nın yeni üyelik programı Pazarama Plus da, Ramazan kampanyası kapsamında üyelerine çeşitli faydalar sunuyor. Verilen bilgiye göre, Pazarama Plus üyeleri, ücretsiz kargo, indirimler, marka iş birlikleri, tatil fırsatları ve alışverişlerden ekstra puan kazanımı gibi avantajlardan yararlanıyor.

        İndirimlerin yoğunlaştığı kategoriler arasında süpermarket ve ev yaşam öne çıkıyor.

        Öte yandan, İş Bankası kartları ile yapılan 1.000 TL ve üzeri her alışverişte 150 TL, toplamda 750 TL’ye varan PazaramaPuan kazanma fırsatı sunuluyor. VakıfBank kartları ile yapılan 1.500 TL ve üzeri alışverişlerde Worldpuan’lar 3 kat değerli hale geliyor.

        Ziraat Bankası kartları ile yapılan 1.500 TL ve üzeri harcamalarda 200 TL Bankkart Lira kazanılabiliyor. Bu kampanyalar dışında da birçok farklı banka kartına yönelik avantajlar da tüketiciler ile buluşuyor.

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