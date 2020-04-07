AA

Karaca, pazar yerlerinde Kovid-19'a karşı alınan önlemlere ilişkin değerlendirmede bulundu. Alınan kararlar öncesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir araya geldiklerini aktaran Karaca, bu kapsamda tezgah aralarına 3'er metre boşluk bırakıldığını söyledi. Karaca, pazarcıların bir hafta tezgah açıp, diğer hafta açmayacak şekilde çalıştığını, ürün seçmenin de yasaklandığı pazarlarda hem esnaf hem de pazarcı için maske zorunluluğu uygulandığını bildirdi.

Getirilen yasakların önemine işaret eden Karaca, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızdan pazarlar için getirilen yasaklara uyum konusunda destek istiyoruz. Uygulamanın ciddiyetinin anlaşılmasını istiyoruz. Vatandaş kurallara uymadığı zaman pazarcı da zorda kalıyor. Pazarcıların ürünleri doğrudan poşete koyması lazım ancak insanlar seçmeye alışmış. Pazara gelen vatandaşın yüzde 80'i kadınlar ve onlar da elle seçmeye alışmışlar ancak pazarcı esnafımız bu konuda ciddiyetini koruyor."

Federasyon olarak tüm odalara talimat göndererek, belirlenen kurallara uyulmasını istediklerini vurgulayan Karaca, "Kurallara uymayan arkadaşlarımızı belli süre ticaretten men edip tezgahını kapatacağız. Bunu da belediyelerle birlikte yapacağız." ifadelerini kullandı.

"18-20 YAŞ PAZARCIYA ESNEKLİK GETİRİLSİN"

Karaca, tezgahlarda görülen çocuk pazarcıların büyük bölümünün Suriyeliler olduğuna dikkati çekerek, "Bu işi baba-oğul yapıyorlar. Tezgahı çocuğa bırakıyorlar. Hepsi evini geçindirdiği için bu uygulamaya uyum zaman alıyor. Pazarda tezgah açan aileler için 18-20 yaş aralığına esneklik getirilebilirse uygun olur." diye konuştu.

Pazar yerlerinde tezgah açması yasaklanan tuhafiye ve züccaciye ürünü satan esnafın mağduriyet yaşadığını belirten Karaca, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu esnafımız çok mağdur ve hepsi ev geçindiriyor. Devletimizin, mağduriyet yaşayan giyim ve züccaciye ürünü satan pazarcı esnafımıza acilen yardım yapmasını bekliyoruz. Zor durumdaki vatandaşlar için de pazarcı esnafı olarak yeni bir uygulamayı hayata geçirdik. Tezgahlardaki tüm ürünlerden poşetlere doldurarak, pazar girişlerindeki belli noktalara koymaya başladık. İhtiyacı olan vatandaşlar bu poşetlerden alabilir. Bunu, Türkiye genelindeki pazarlarda uygulayacağız."

"DEPODAKİ ÜRÜN FİRE VERDİKÇE FİYAT ARTTI"

Karaca, meyve ve sebze gibi ürünlerdeki fiyat değişimlerine de değinerek, şunları kaydetti:

"Mevsimsel olarak tarımsal ürünler için geçiş dönemini yaşıyoruz. Bu dönemlerde her zaman ürün azalır ve fiyat artışı yaşanır. Depolardaki ürün için de bu dönemde zayi ve fire oranı çok olur. Soğan ve patates gibi ürünlerde depolardaki fire oranı arttı, limon da bekledikçe çürüyor. Fire verildikçe fiyat artar. Sarımsakta ise bu sene zaten üretim azdı ve fiyat artışı bu nedenle yaşandı. Kapıların kapalı olması nedeniyle ithalat da yapılmadı ancak önümüzdeki yıl sarımsak ekilişi bol olur. Biber hariç domates ve diğer sebzeler ise bol ve uygun fiyatlı. Biber, havaların tam ısınmaması nedeniyle çoğalmadı. Nisan ayı sonunda tarla mahsulü çıkar. 20 günlük bir boşluk yaşandıktan sonra ürün artar. Soğan ve patateste de hasat başlar. Bu ürünler gelince fiyat dengeye oturur."