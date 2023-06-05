Pazarkule'de peron sayısı arttı, geçişler hızlandı

Pazarkule'nin yenilenmesini beğendiğini ancak Yunanistan'daki sınır kapısının da aynı oranda yenilenmesinin artık zorunlu hale geldiğini ifade eden Yunanistan vatandaşı Giannis Papadopulos, "Sınır kapısının yenilenmesi tabii ki güzel bir şey, herkes için geçişler daha kolay olacak. Tabii Pazarkule'nin bu yeniliğine Yunanistan tarafının da cevap vermesi gerekir, Kastanies Sınır Kapısı da yenilenirse geçişler daha da hızlı ve rahat olur." dedi.