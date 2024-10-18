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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Pazarlamanın Oscar’ları: Kotler Awards İlk Kez Türkiye’de - İş-Yaşam Haberleri

        Pazarlamanın Oscar’ları: Kotler Awards İlk Kez Türkiye’de

        Pazarlama dünyasının duayeni Philip Kotler tarafından kurulan ve dünya çapında mükemmelliği simgeleyen Kotler Awards, 18 Nisan 2025 tarihinde Çırağan Sarayı'nda Türkiye'de ilk kez düzenlenecek. Bu prestijli etkinlik, pazarlama dünyasının en başarılı isimlerini bir araya getirerek Türkiye'nin global pazarlama sahnesindeki gücünü ortaya çıkaracak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2024 - 21:11 Güncelleme: 18.10.2024 - 21:11
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        Kotler Awards İlk Kez Türkiye'de
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        Buz Agency, 2024 yılı itibarıyla Türkiye’de Kotler Awards ve The World Marketing Summit organizasyonlarını düzenlemekten sorumlu tek ajans olarak bu önemli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Ajansın Başkanı Ayşenur Aydın Gümrükcü, Türkiye’yi bu küresel platformda temsil etmekten duydukları gururu dile getirerek, “Hem Kotler Awards gibi dünya çapında prestijli bir ödül törenini hem de The World Marketing Summit gibi küresel bir zirveyi Türkiye’ye getirerek, ülkemizi pazarlama dünyasında güçlü bir konuma taşıyacağız,” dedi.

        Ayşenur Aydın Gümrükçü
        Ayşenur Aydın Gümrükçü

        DÜNYANIN EN ÖNEMLİ PAZARLAMA ZİRVESİ 18 NİSAN'DA GERÇEKLEŞECEK

        Ödül töreniyle sınırlı kalmayacak etkinlik, The World Marketing Summit ile başlayacak. Habertürk, Bloomberg HT, HT Spor ve Show TV’nin ana medya sponsorluğunda gerçekleşecek zirve, global ve ulusal pazarlama profesyonellerini yapay zeka, sürdürülebilirlik ve yeni nesil pazarlama çözümleri gibi sektöre yön veren konular etrafında bir araya getirecek. 1000’den fazla katılımcının beklendiği zirve, Türkiye’nin pazarlama profesyonellerine küresel bir sahnede yer alma fırsatı sunacak.

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        22 KATEGORİDE ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULACAK

        Kotler Awards Türkiye 2025, pazarlama alanında üstün başarı gösteren isimleri, markaları, kampanyaları ve ajansları 22 farklı kategoride ödüllendirecek. Ödül kategorileri arasında “Pazarlamada Mükemmellik / Yaşam Boyu Başarı Ödülü”, “Yılın En Başarılı Dijital Pazarlama Kampanyası”, “Yılın En Başarılı Sürdürülebilir Pazarlama Ödülü”, “Yılın En Başarılı İnovasyon ve Yaratıcı Fikri” gibi dikkat çeken başlıklar yer alıyor. Genç pazarlamacılara yönelik “Genç Kotler” ödülü de bu yılın öne çıkan kategorilerinden biri. Yarışmaya başvuru yapmak ve zirveye katılmak isteyenler, detaylı bilgiye www.kotlerimpactturkiye.org adresinden ulaşabilirler. Başvurular ise 10 Mart 2025 tarihinde sona erecek.

        GLOBAL VE ULUSAL JURİ DİKKAT ÇEKİYOR

        Ödüller, dünya çapında tanınan ve alanında uzman isimlerden oluşan bir jüri tarafından değerlendirilecek. Prof. Philip Kotler başkanlığındaki jüride, Sadia Kibria (CEO, Kotler Awards), Prof. Dominique M. Hanssens (UCLA Anderson School of Management, ABD), Prof. Luiz Moutinho (Martech & Futurecast Guru, İngiltere), Özgül Özkan Yavuz (27. Dönem Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı, Türkiye), Prof. Jagdish Sheth (Emory Üniversitesi, ABD), Gabriele Carboni (CEO, Weeva, İtalya), Prof. Omar Usman (CEO, University of Automotive, Malezya), Prof. Mark Oliver Opresnik (CRO, Kotler Impact, Almanya), Dr. Linden Brown (Chairman, MarketCulture, Avustralya), Martha Rogers (Don Peppers’ın Kurucu Ortağı), Prof. Christian Fairoli (CEO, ESD Dubai), Prof. Aung Tun Thet (Başkanlık Ekonomi Danışmanı, Myanmar), Elia Guardiola (CEO, Serendipa, İspanya), Prof. Dr. Elif Akagün Ercin (Ostim Teknik Üniversitesi, Türkiye), Doç. Dr. Edin Güçlü Sözer (İstanbul Okan Üniversitesi, Türkiye), Doç. Dr. Duygu Aydın Aslaner (İstanbul Kent Üniversitesi, Türkiye), Serdar Keskin (Kurucu, Future Experience Studio), Ömer Şengüler (Marka Stratejisti, Türkiye), Nuray Ergül (Workhaus Board Member, Türkiye) ve Doç. Dr. Gülşah Tolunay (Yeditepe Üniversitesi, Türkiye), FügenToksü (Stratejik İletişim/ Girişim/Sivil toplum, Türkiye), Necdet Kara (Marka Konseyi Başkan Yardımcısı/Marka Danışmanı/Grafik tasarımcı, Türkiye) gibi önemli isimler yer alıyor.

        TÜRKİYE'NİN KÜRESEL PAZARLAMA SAHNESİNDEKİ YÜKSELİŞİNE DESTEK

        Bu güçlü jüri kadrosu, Kotler Awards Türkiye 2025’in adil ve şeffaf bir değerlendirme süreciyle tamamlanmasını sağlayacak. Etkinlik, Türkiye’nin küresel pazarlama sahnesindeki yükselişine katkıda bulunacak ve sektördeki en iyi yetenekleri ödüllendirerek onurlandıracak.

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        #Kotler Awards
        #haberler
        #pazarlama Oscar
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