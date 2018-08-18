Pazartesi bankalar açık mı? sorusu, Kurban Bayramı arefesine denk gelen Pazartesi günü bankacılık işlemleri yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Resmi kurum ve kuruluşlar ve pek çok özel sektör firması için 9 günlük bayram tatili bugün resmen başladı, tatilciler yollara düştü. Ancak banka ve PTT'ler için bu durum biraz daha farklı. Peki Banka ve PTT Pazartesi günü açık mı? İşte detaylar...

BANKALAR PAZARTESİ GÜNÜ AÇIK MI?

Bankalar Pazartesi günü yarım gün açık olacak. Bankacılık işlemlerini yapmak isteyenler Pazartesi günü saat 12.30'a kadar işlemlerini bankalarda tamamlayabilirler. Aynı durum PTT için de geçerli. PTT'de işlem yapmak isteyenler için 20 Ağustos Pazartesi günü saat 12.30'a kadar PTT'ler açık olacak. Banka ve PTT'ler Pazartesi günü saat 12.30'dan sonra bayram tatiline çıkacaklar.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ