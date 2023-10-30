Peçenekli Süleyman kimdir, öldü mü? Ankaralı sanatçı Süleyman Keleş kaç yaşındaydı ve aslen nerelidir?

Peçenekli Süleyman kimdir, öldü mü? Ankaralı sanatçı Süleyman Keleş kaç yaşındaydı ve aslen nerelidir?

Peçenekli Süleyman kimdir, öldü mü? Ankaralı sanatçı Süleyman Keleş kaç yaşındaydı? 'Peçenekli Süleyman' olarak bilinen Ankaralı sanatçı Süleyman Keleş'ten acı haber geldi. Peçenek kökenli Süleyman Keleş geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından, Peçenekli Süleyman'ın hayatı ve müzik kariyeri gündemi meşgul etmeye başladı. İşte Süleyman Keleş'in hayatı ve kariyeri...

Ankara Kahramankazan'da doğan 'Peçenekli Süleyman' lakabıyla tanınan Süleyman Keleş 57 yaşında hayatını kaybetti. Peçenekli Süleyman, Türk Halk Müziği severlerin beğenisini kazanan pek çok esere imza attı. Peki, "Peçenekli Süleyman kimdir, öldü mü? Ankaralı sanatçı Süleyman Keleş kaç yaşındaydı?" İşte Ankaralı sanatçı Süleyman Keleş'in biyografisi...

PEÇENEKLİ SÜLEYMAN KİMDİR?

Peçenek Türkü kökenli olan sanatçı Süleyman Keleş, 1952 yılında Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde dünyaya geldi.

Peçenekli Süleyman olarak tanınan Ankaralı sanatçı çocukluk yıllarından itibaren bağlama çalmaya başladı.

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Ankara’nın tanınan bağlamacılarından biri olan Peçenekli Süleyman, kendi bestelerinin yanı sıra anonim türkülere de ses verdi.

PEÇENEKLİ SÜLEYMAN ÖLDÜ MÜ?

Ankara’nın sevilen sanatçısı Peçenekli Süleyman hayatını kaybetti. Konuyla ilgili Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz paylaşımda bulundu. Oğuz, “Ankara’mızın değerli sanatçılarından "Peçenekli Süleyman" olarak bilinen Süleyman Keleş'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Süleyman kardeşimiz, sanatıyla, müziğiyle ve kültürel mirasıyla bize unutulmaz anılar bıraktı. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.” ifadelerine yer verdi.

PEÇENEKLİ SÜLEYMAN ŞARKILARI

Peçenekli Süleyman, Türk halk müziği severlerin beğenisini kazanan pek çok şarkıya imza attı. Sanatçının en popüler şarkıları arasında “Ayşe”, “Tantana Yapma”, “Gel Gör Beni Aşk Neyledi”, “Yarim Senden Ayrılalı”, “Kara Tren Gelmez Mola” gibi eserler bulunuyor.

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